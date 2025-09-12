美商務部長稱與台將達重大協議 經貿辦：尚待總結性會商

美國商務部長盧特尼克接受訪問時表示「將和台灣達成重要協議」，行政院經貿談判辦公室表示，台美關稅談判持續進行中，尚待美方安排總結性會商。經貿辦重申，我方爭取更合理的稅率以及232關稅優惠待遇，若有進度將適時向各界說明。

盧特尼克11日接受訪問時表示「將和台灣達成重要協議」，不過，他並未進一步說明與台灣的協議內容和達成的時間。

行政院經貿談判辦公室表示，台美雙方的關稅談判持續推進，雙方皆肯認有一定進展，尚待美方安排總結性會商。

經貿辦表示，由於目前的暫時性對等關稅對我國產業帶來衝擊影響，因此我方希望透過達成協議，爭取更好、更合理的對等關稅稅率，以及232關稅優惠待遇，若有相關進展將適時向各界說明。

經貿辦副總談判代表顏慧欣並表示，行政院除了已先「移緩濟急」，啟動對產業、勞工、農民的各項協助措施外；也已經在昨天提出「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，期盼立法院新會期能順利通過，讓支持產業、安定就業、照顧民生、強化韌性的各項計畫能夠盡速推動。

