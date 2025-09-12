台南市長初選媒體民調陳亭妃穩定領先 謝龍介這樣說

民進黨確定台南市、高雄市和嘉義縣3地將舉辦黨內初選後，台南市選情備受關注。根據東森新聞昨天公布的民調，台南市長擬參選人陳亭妃與國民黨立委謝龍介對比，陳以16個百分點的差距領先；林俊憲則僅以5個百分點驚險過關。

對此，謝龍介回應表示，所有民調都有參考價值，從結果來看，民進黨在台南仍有基本優勢。外界關注賴清德對郭信良的批評，並未動搖陳亭妃的支持度，而林俊憲則因掛設大量看板，聲勢確有上升，會謹慎看待民調如何延續到明年。

謝龍介說，台南市的選舉並不是對陳亭妃或林俊憲在選，國民黨一定是面對賴清德所帶領的府院黨，全面鋪天蓋地的固守台南。所以我們會很謹慎地來看待這民調。至於民進黨的初選不會介入。

