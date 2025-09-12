快訊

強調和平共榮！賴清德：願意在「對等尊嚴」下跟中國交流

談四叉貓遭網友酸「看透了」 呱吉暴怒砸麥、摔帽

中職／告別悍將遊俠 球團公布15日舉辦林哲瑄引退記者會

聽新聞
0:00 / 0:00

台南市長初選媒體民調陳亭妃穩定領先 謝龍介這樣說

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
國民黨立委謝龍介回應台南市長媒體民調。圖／謝龍介提供
國民黨立委謝龍介回應台南市長媒體民調。圖／謝龍介提供

民進黨確定台南市、高雄市和嘉義縣3地將舉辦黨內初選後，台南市選情備受關注。根據東森新聞昨天公布的民調，台南市長擬參選人陳亭妃與國民黨立委謝龍介對比，陳以16個百分點的差距領先；林俊憲則僅以5個百分點驚險過關。

對此，謝龍介回應表示，所有民調都有參考價值，從結果來看，民進黨在台南仍有基本優勢。外界關注賴清德對郭信良的批評，並未動搖陳亭妃的支持度，而林俊憲則因掛設大量看板，聲勢確有上升，會謹慎看待民調如何延續到明年。

謝龍介說，台南市的選舉並不是對陳亭妃或林俊憲在選，國民黨一定是面對賴清德所帶領的府院黨，全面鋪天蓋地的固守台南。所以我們會很謹慎地來看待這民調。至於民進黨的初選不會介入。

民調 林俊憲

延伸閱讀

台南初選民調曝光！陳亭妃大勝謝龍介 領先林俊憲17個百分點

小草喊柯文哲選總統 謝龍介：若疼惜就不要害阿北免引「殺機」

謝龍介質疑國安團隊人事安排 民進黨：典型年齡歧視

洪秀柱九三閱兵觀禮挨批唱和中共 謝龍介：別在內部找敵人

相關新聞

賴政府認證普發現金「照顧民生」 國民黨酸：怎不早說？

行政院會昨天通過，普發現金編列2360億元，預估最快10月下旬開始領取。國民黨酸，賴政府認證普發現金是「照顧民生」，民進...

普發萬元 最快11月上旬可領

行政院會昨拍板韌性特別預算案，其中普發現金一萬元編列二三六○億元，領取管道包含直接入帳、登記入帳、ＡＴＭ領現、郵局領現和...

普發現金GDP效益 估0.415個百分點

國發會經發處長陳美菊表示，普發現金一萬元總金額是二三六○億元，參考三倍券的邊際效益約○點四八、主計總處ＧＤＰ平減指數，推...

駐美代表重申台灣自我防衛決心 俞大㵢：明年國防預算逾GDP的3%

我國駐美代表處十日舉辦二戰勝利八十周年紀念活動，我駐美代表俞大㵢表示，中國的九三閱兵企圖改變歷史，意圖描繪出中國共產黨獨...

把首長當小學生？ 在野：失言第一名 是賴清德總統

行政院秘書長張惇涵一上任就下達新指令，要求各部會一天三次通報時事、二小時內定調回應。國民黨團書記長羅智強批評，「民進黨官...

張惇涵要部會1日3報 政院：加速輿情回應

賴政府啟動內閣改組，行政院秘書長張惇涵近期著手強化內閣論述與戰鬥力。據悉，張近期要求各部會時事議題、正副首長時事回應摘要...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。