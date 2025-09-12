台人受困尼泊爾求援遭冷回 外交部：虛心檢討 審慎處理每一個案

尼泊爾暴動延燒，有受困當地的台灣民眾在社群稱，求助外交部緊急聯絡中心人員，竟獲「沒掌握、沒收到指示」回覆。外交部發出新聞稿表示，外交部緊急聯絡中心人員為24小時輪值，接聽電話人員並非業務專責單位，倘有待精進之處，將會虛心檢討，未來將持續以審慎的態度處理每一個個案。

外交部表示，協助在海外遭遇急難國人是外交部及駐處重要工作，外交部對於旅外國人的急難救助，絕不會有刻意耽擱或在合法狀況下拒絕協助國人的情況。

外交部表示，我國駐印度代表處已於第一時間主動透過臉書聯絡上本案當事人，並提供駐處聯絡方式，國人告稱目前人已安全。外交部將透過駐處續積極追蹤情況，隨時在能力範圍內全力提供國人所需協助。

外交部表示，外交部緊急聯絡中心陸續接獲其他國人來電，均在第一時間提供必要協助，包括提供駐印度代表處緊急聯絡電話以供在台家屬或在尼國人與我國駐處緊急聯繫，也協助部分家屬通報駐處，同時提醒在尼泊爾應留意當地狀況與人身安全，避免前往衝突地區，並耐心等候機場開放。

外交部表示，針對近日尼泊爾情勢動盪，外交部在掌握情勢後，在第一時間已調整旅遊警示燈號為橙色警示，呼籲國人避免非必要前往。外交部籲請在尼泊爾國人提高警覺及注意安全，在尼國期間倘遭遇急難事件需要協助，請就近撥打駐印度代表處急難救助電話：+91 9810-642-658，或撥打「外交部緊急聯絡中心」電話：0800-085-095，以取得必要協助。

