快訊

強調和平共榮！賴清德：願意在「對等尊嚴」下跟中國交流

談四叉貓遭網友酸「看透了」 呱吉暴怒砸麥、摔帽

中職／告別悍將遊俠 球團公布15日舉辦林哲瑄引退記者會

呱吉被酸飆粗話動怒！左打四叉貓愛肉搜 右批陳沂沒資格抵制

聯合新聞網／ 綜合報導
呱吉直播中談及四叉貓近期的爭議事件，因受到其粉絲批評，讓他當場怒摔麥克風，場面十分火爆。 圖擷自呱吉YouTube
呱吉直播中談及四叉貓近期的爭議事件，因受到其粉絲批評，讓他當場怒摔麥克風，場面十分火爆。 圖擷自呱吉YouTube

前台北市議員、網紅「呱吉邱威傑昨（11）日晚間在YouTube直播中，談及網紅四叉貓（劉宇）因嘲笑前民眾黨主席柯文哲父喪事件、遭多家廠商切割的爭議。他坦言與四叉貓的政治理念相近，未來還是會跟他站在同一陣線，也曾多次稱讚對方「有趣、厲害」，但對其「以肉搜為傲」的行徑難以認同，更在直播中與網友隔空交火，一度情緒失控，怒摔麥克風、耳機與鍵盤，場面火爆。

呱吉嚴正表示，自己始終反對任何形式的肉搜，「無論出於什麼理由，都不應該被視為值得炫耀的本事」。他強調，政治立場可以不同，但肉搜行為本質上就是錯誤的，「我真的很不能接受四叉貓這種行為」。

直播過程中，有網友對呱吉的發言表達不滿，甚至留言「看清你了」。呱吉當場動怒回嗆：「你說你看清我了，你看清什麼？你根本不懂我，你懂個屁小啊！」激動之餘，他連續飆出多句髒話，並揮摔麥克風、耳機、帽子與鍵盤。隨後他低頭沉默約20秒，才逐漸冷靜下來，撿起設備繼續發言。

呱吉恢復平靜後，強調自己不靠極端言論賺流量：「我有能力成為流量王，但我選擇不這麼做。」雖外界常以「流量比較」嘲諷自己，但他寧願堅守原則，也不願為了人氣犧牲立場和底線，「希望用理性的態度影響更多人」。

針對網紅陳沂號召抵制四叉貓的合作商品、導致部分廠商終止合作一事，呱吉認為廠商擔心政治風險可以理解，但不滿陳沂的做法：「憑什麼出來講這些？」並批評她過去曾發表極端言論、甚至霸凌他人，「她沒有資格批評或號召抵制四叉貓」，直言她的發言「聽了感到反胃、噁心」。

呱吉最後語重心長指出，四叉貓等人長期只著重鞏固既有支持者，難以打動中間選民，「如果想真正贏得選戰，就得去影響對手的粉絲」。他更反問粉絲：「喜歡館長的人，你們真的有想過嗎？」

呱吉 陳沂 直播 四叉貓 邱威傑

延伸閱讀

四叉貓遭廠商切割卻迎「抖內潮」 一天進帳破11萬淚喊：你們贏了！

台積工程師用公務機約砲偷吃女同事 同僚傳訊示警元配：說加班別相信

躺在101歲母親懷裡…應曉薇發文感謝小草打氣 「怎麼那麼可愛」

回顧Joeman開箱史蛻變驚人 網讚嘆：本人比iPhone進化更多

相關新聞

賴政府認證普發現金「照顧民生」 國民黨酸：怎不早說？

行政院會昨天通過，普發現金編列2360億元，預估最快10月下旬開始領取。國民黨酸，賴政府認證普發現金是「照顧民生」，民進...

普發萬元 最快11月上旬可領

行政院會昨拍板韌性特別預算案，其中普發現金一萬元編列二三六○億元，領取管道包含直接入帳、登記入帳、ＡＴＭ領現、郵局領現和...

普發現金GDP效益 估0.415個百分點

國發會經發處長陳美菊表示，普發現金一萬元總金額是二三六○億元，參考三倍券的邊際效益約○點四八、主計總處ＧＤＰ平減指數，推...

駐美代表重申台灣自我防衛決心 俞大㵢：明年國防預算逾GDP的3%

我國駐美代表處十日舉辦二戰勝利八十周年紀念活動，我駐美代表俞大㵢表示，中國的九三閱兵企圖改變歷史，意圖描繪出中國共產黨獨...

把首長當小學生？ 在野：失言第一名 是賴清德總統

行政院秘書長張惇涵一上任就下達新指令，要求各部會一天三次通報時事、二小時內定調回應。國民黨團書記長羅智強批評，「民進黨官...

張惇涵要部會1日3報 政院：加速輿情回應

賴政府啟動內閣改組，行政院秘書長張惇涵近期著手強化內閣論述與戰鬥力。據悉，張近期要求各部會時事議題、正副首長時事回應摘要...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。