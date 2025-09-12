呱吉被酸飆粗話動怒！左打四叉貓愛肉搜 右批陳沂沒資格抵制

前台北市議員、網紅「呱吉」邱威傑昨（11）日晚間在YouTube直播中，談及網紅四叉貓（劉宇）因嘲笑前民眾黨主席柯文哲父喪事件、遭多家廠商切割的爭議。他坦言與四叉貓的政治理念相近，未來還是會跟他站在同一陣線，也曾多次稱讚對方「有趣、厲害」，但對其「以肉搜為傲」的行徑難以認同，更在直播中與網友隔空交火，一度情緒失控，怒摔麥克風、耳機與鍵盤，場面火爆。

呱吉嚴正表示，自己始終反對任何形式的肉搜，「無論出於什麼理由，都不應該被視為值得炫耀的本事」。他強調，政治立場可以不同，但肉搜行為本質上就是錯誤的，「我真的很不能接受四叉貓這種行為」。

直播過程中，有網友對呱吉的發言表達不滿，甚至留言「看清你了」。呱吉當場動怒回嗆：「你說你看清我了，你看清什麼？你根本不懂我，你懂個屁小啊！」激動之餘，他連續飆出多句髒話，並揮摔麥克風、耳機、帽子與鍵盤。隨後他低頭沉默約20秒，才逐漸冷靜下來，撿起設備繼續發言。

呱吉恢復平靜後，強調自己不靠極端言論賺流量：「我有能力成為流量王，但我選擇不這麼做。」雖外界常以「流量比較」嘲諷自己，但他寧願堅守原則，也不願為了人氣犧牲立場和底線，「希望用理性的態度影響更多人」。

針對網紅陳沂號召抵制四叉貓的合作商品、導致部分廠商終止合作一事，呱吉認為廠商擔心政治風險可以理解，但不滿陳沂的做法：「憑什麼出來講這些？」並批評她過去曾發表極端言論、甚至霸凌他人，「她沒有資格批評或號召抵制四叉貓」，直言她的發言「聽了感到反胃、噁心」。

呱吉最後語重心長指出，四叉貓等人長期只著重鞏固既有支持者，難以打動中間選民，「如果想真正贏得選戰，就得去影響對手的粉絲」。他更反問粉絲：「喜歡館長的人，你們真的有想過嗎？」

商品推薦