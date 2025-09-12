快訊

談四叉貓遭網友酸「看透了」 呱吉暴怒砸麥、摔帽

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市前議員呱吉暴怒。圖／擷取自YouTube
台北市前議員呱吉暴怒。圖／擷取自YouTube

網紅四叉貓嘲諷民眾黨前黨主席柯文哲「關了1年見不到他爸最後一面，嘻嘻」。引起熱議，更有品牌發聲不再合作。台北市前議員呱吉昨晚在直播談到此事，卻遭網友冷嘲熱諷，他講到激動處，夾雜著一連串的髒話，並將桌上的麥克風拍砸在地。影片在社群流傳。

昨晚呱吉（邱威傑）在直播時表示，新一集節目主題剛好是肉搜，也談到和四叉貓有相同政治理念，但對於肉搜並拿來炫耀的行為並不認同。但也談到陳沂過去也曾發表過極端、霸凌言論，如今發文抵制四叉貓業配產品，聽了感到反胃。

呱吉隨後也讀起網友留言，一位網友提到，「這幾年我看你訂閱數上上下下，心裡一直默默為你加油啊，我剛剛終於了解，當你在抨擊館長時總是留一線，以他是好人、他是商人結尾，剛剛聽到你罵四叉貓，完全沒留情面，我沒意見，畢竟冷暖自之。畢竟我也是46歲的中年男子，只是看透了。」

呱吉說，這個話不公平，未來還是會和四叉貓站在同一陣線，「我只是在講他的一個行為，我不能接受，我有罵他罵比較兇嗎？真的是不公平。我講館長的時候，我覺得所有做的不對、說的不對地方，從來也沒有留手，我覺得這個人最大問題就是呆、貪，什麼都要，也不想講太多。」

呱吉講到一半撇了頭，嘆氣說，「我為什麼留情面，你們這些人有沒有想過為什麼？不是我想要討好館長，我是希望喜歡館長的那些人能聽進去，你們想過這個問題嗎？」

呱吉在一陣長吁短嘆的最後說了，「你說你看清我，你看清什麼？你什麼都沒有看清，你根本就不懂我。」旋即將桌上的立架麥克風打落在地，連著耳掛式耳機也噴飛，更順手將帽子狠砸在地，隨後獨坐倚在電腦椅20多秒，緩緩向工作人員致歉。

他收拾了桌面，再度架起麥克風說，「想看流量，得到更多尊敬、賺到更多的錢，講極端言論就好，做極端的事情就好，生活會很輕鬆。」但是不願這麼做，就是希望讓更多理性的人能聽進去。

台北市前議員呱吉暴怒。圖／擷取自YouTube
台北市前議員呱吉暴怒。圖／擷取自YouTube

呱吉 館長 四叉貓

