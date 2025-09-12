瑞典國會舉行台灣議題座談 強調國際參與的重要性

快訊

中央社／ 斯德哥爾摩12日專電

「台瑞典國會議員協會」（STPA）11日中午在瑞典國會舉行台灣議題座談會，由該會主席歐柏莉（Boriana Åberg）主持，重申瑞典國會對民主台灣的堅定支持，強調台灣在國際參與的重要性。

瑞典國會之「台瑞典國會議員協會」（STPA）11日中午在瑞典國會舉行台灣議題座談會，由該會主席歐柏莉（Boriana Åberg）主持，副主席鄧奈爾（MathiasTegnér）與近30位友台國會議員、各政黨外交及政策顧問出席。

立法委員林倩綺正好於瑞典訪問，也應邀參與座談會，與瑞典友台國會議員進行深入交流，進行實質國會外交。

歐柏莉首先歡迎林倩綺到訪交流，她重申瑞典國會對民主台灣的堅定支持，強調台灣在國際參與的重要性，並呼籲瑞典國會議員踴躍連署STPA致函國際民航組織（ICAO）理事會主席夏奇塔諾（SalvatoreSciacchitano）及秘書長沙拉薩（Juan Carlos Salazar），促邀請台灣參與今年ICAO大會。

歐柏莉主席並特別感謝駐瑞典代表谷瑞生近3年推動台瑞關係的卓越貢獻。

會中，瑞典國防大學魏斯曼（Mikael Weissman）教授以「台瑞共同面對的灰色地帶戰略與心理防衛」為題發表專題演講，分享他在台灣訪問的心得。

魏斯曼指出，台灣與瑞典皆面臨複合威脅（hybridthreats）、認知戰及心理防衛挑戰，應強化全社會防禦概念，並就雙方在地理環境、基礎建設及應對威脅模式的異同提出比較與合作建議。

谷瑞生則以「台灣國際參與」為題發表專題演說。他首先指出，台灣與瑞典同為完全民主國家，皆位處威權威脅前線。

台灣地理位置居於第一島鏈樞紐，每年約有全球50%的貨運量經過台灣海峽，並掌握全球60%先進半導體與90%高階製程產能。

台灣去年 GDP 已達 8,000 億美元，全球排名第22，等同歐盟第七大經濟體，若台海局勢受衝擊，恐波及規模高達10兆美元的全球經濟，因此台海和平穩定對國際社會至關重要。

谷瑞生另強調，1971年聯合國大會第2758號決議僅處理「中國在聯合國代表權」問題，並未涉及台灣主權歸屬，也未授權中共代表台灣。然而中國長期扭曲該決議，藉此阻礙台灣參與國際組織，並試圖改變台海現狀。

他引用歐洲議會及美國、荷蘭、英國、加拿大、比利時、捷克等國會最新決議，各項決議都明確指出2758 號決議並未確認中國對台灣的主權。

他提及瑞典外交部長斯典尼嘉德（Maria MalmerStenergard）在去年12月國會答詢時表示，該決議「未解決台灣是否能以其他方式參與國際事務」，並公開支持台灣有意義參與國際組織。

谷瑞生指出，儘管台灣連續7年被評為全球最佳醫療體系，桃園國際機場在2024年國際旅客吞吐量及航空貨運量分別排名全球第13及第10，台灣卻仍無法參與世界衛生大會（WHA）、ICAO，甚至連聯合國永續發展目標（SDGs）相關會議也被排除在外，顯示中國「法律戰」與「外交孤立」策略的危害。

最後，谷瑞生感謝瑞典國會長期堅定支持台灣。僅去年，瑞典國會即提出22項動議及25項質詢涉及台灣國際參與，涵蓋 「世界衛生大會」（WHA）、氣候變遷綱要公約（UNFCCC）、ICAO 與國際刑警組織（INTERPOL）等議題，充分反映瑞典跨黨派對台灣的高度關切。

他呼籲瑞典政府除在國會表態外，也應在ICAO大會等國際場合明確為台灣發聲。

與會瑞典國會議員對灰色地帶戰略、雙邊合作及支持台灣國際參與表達高度關切，並進行熱烈交流，展現台瑞民主夥伴關係的堅實基礎。

