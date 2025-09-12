賴政府認證普發現金「照顧民生」 國民黨酸：怎不早說？

行政院會昨天通過，普發現金編列2360億元，預估最快10月下旬開始領取。國民黨酸，賴政府認證普發現金是「照顧民生」，民進黨怎麼不早說？根本是「鬥爭黨」。

國民黨指出，因應對美關稅後可預期的民生問題，過去國民黨便力推「普發現金一萬元」，也成功推動三讀通過「強化經濟與韌性特別條例」納入普發現金。賴政府終於在近期相關簡報承認，普發現金具有三大效益：「強化民眾消費韌性，擴大內需，減緩民生壓力」。

國民黨質疑，相比於過去賴清德等人高呼反對，民進黨為何不早說？難道為了政黨鬥爭就可以不顧民生？事實上，過去多位綠營人士的發言已證明，民進黨根本無視「民眾消費韌性」、「擴大內需」與「民生壓力」，包括賴總統曾在團結國家十講問民眾「不需要普發一萬吧？」行政院長卓榮泰稱「普發現金只能買冰箱、遙控飛機」，民進黨立委沈伯洋抹紅稱「普發現金是共產黨的招，先窮台，再統一」。

國民黨批評，民進黨展現昨是今非的嘴臉，已經證明民進黨身為執政黨，根本沒有把精力放在民生需求，滿腦子只有鬥爭，難怪慘遭大罷免大失敗。

國民黨呼籲賴總統應向國人道歉，過去民進黨造謠抹紅已經浪費了國家的時間，賴政府應正視未來對美關稅導致的民生問題，放下鬥爭思維，一起推動福國利民的法案。

