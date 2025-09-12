邱垂正會美兩黨議員 說明中共統戰部門假資訊行動

中央社／ 華盛頓11日專電

陸委會主委邱垂正於華府訪問，除了與美中戰略競爭特別委員會的跨黨派成員會晤外，也將赴智庫演說。委員會昨天公開會晤照片，主席穆勒納爾並透過聲明指出，雙邊討論反制中共的假資訊及統戰行動。

美國聯邦眾議院美中戰略競爭特別委員會（HouseSelect Committee on China）昨天於社群帳號X刊出數張與台灣訪團在國會會晤的照片，與會者包括邱垂正、駐美代表俞大㵢、眾議員魏特曼（Rob Wittman）、莫蘭（Nathaniel Moran）及德田（Jill Tokuda）等。

其中莫蘭透過X表示，中共的統戰部門正加緊行動，破壞自由並散播假訊息。 「我們在美中戰略競爭特別委員會直接聽取台灣邱垂正主委的說明，了解台灣如何堅定抵禦這些威脅，並在台海維護自由。」

委員會主席穆勒納爾（John Moolenaar）透過聲明表示，雙邊進行富有成效的會議，討論如何反制中共的假資訊及統戰行動，以及如何加強美台的安全與經濟關係。委員會團結一致，支持台灣的民主與自由。

反中立場鮮明的穆勒納爾，近期遭中國駭客冒充，向受信任的對口單位發送電郵，試圖誘使收件人打開附件及連結，使駭客能在高層級美中貿易互動期間取得他們的資訊，且受害者毫不知情。

委員會經高度專業的技術分析確認，駭客建立隱藏路徑，秘密將敏感資料直接竊取到自己的伺服器，這是國家支持間諜行動的特徵。

穆勒納爾8日指出，這是中國進行攻擊性網路行動的又一案例，目的是竊取美國戰略，並用於對抗國會、行政部門與美國人民。」他強調，「我們不會被嚇倒，將繼續努力維護美國的安全。」

邱垂正明天將赴傳統基金會（The Heritage Foundation）就「維持台海和平穩定現狀符合台美共同利益」主題演說，美國前副總統副國安顧問葉望輝（Steve Yates）主持。

美國 美中 邱垂正

延伸閱讀

重申台灣自我防衛決心 俞大㵢：明年國防預算逾GDP3%

邱垂正指台灣形勢90年代以來最嚴峻 陸國台辦：民進黨當局是始作俑者

陸委會邱垂正明起訪美 將在華府智庫演講、拜會行政立法部門

歐布萊恩：台灣才應該慶祝日軍戰敗 不是中國共產黨

相關新聞

張惇涵要部會1日3報 政院：加速輿情回應

賴政府啟動內閣改組，行政院秘書長張惇涵近期著手強化內閣論述與戰鬥力。據悉，張近期要求各部會時事議題、正副首長時事回應摘要...

冷眼集／挽回民心 賴政府又畫錯重點

行政院秘書長張惇涵新官上任後，為了強化內閣溝通與戰鬥力，下令部會首長對外時事回應，必須照三餐回報政院。但賴內閣面對大罷免...

賴政府認證普發現金「照顧民生」 國民黨酸：怎不早說？

行政院會昨天通過，普發現金編列2360億元，預估最快10月下旬開始領取。國民黨酸，賴政府認證普發現金是「照顧民生」，民進...

聲援柯文哲 張亞中：拒絕政治羈押 還台灣社會公道

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案，日前以7000萬元交保，北檢隨後提抗告，高院合議庭昨夜不裁定。孫文學校總校長張亞中表示，羈...

普發萬元 最快11月上旬可領

行政院會昨拍板韌性特別預算案，其中普發現金一萬元編列二三六○億元，領取管道包含直接入帳、登記入帳、ＡＴＭ領現、郵局領現和...

普發現金GDP效益 估0.415個百分點

國發會經發處長陳美菊表示，普發現金一萬元總金額是二三六○億元，參考三倍券的邊際效益約○點四八、主計總處ＧＤＰ平減指數，推...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。