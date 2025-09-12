邱垂正會美兩黨議員 說明中共統戰部門假資訊行動

陸委會主委邱垂正於華府訪問，除了與美中戰略競爭特別委員會的跨黨派成員會晤外，也將赴智庫演說。委員會昨天公開會晤照片，主席穆勒納爾並透過聲明指出，雙邊討論反制中共的假資訊及統戰行動。

美國聯邦眾議院美中戰略競爭特別委員會（HouseSelect Committee on China）昨天於社群帳號X刊出數張與台灣訪團在國會會晤的照片，與會者包括邱垂正、駐美代表俞大㵢、眾議員魏特曼（Rob Wittman）、莫蘭（Nathaniel Moran）及德田（Jill Tokuda）等。

其中莫蘭透過X表示，中共的統戰部門正加緊行動，破壞自由並散播假訊息。 「我們在美中戰略競爭特別委員會直接聽取台灣邱垂正主委的說明，了解台灣如何堅定抵禦這些威脅，並在台海維護自由。」

委員會主席穆勒納爾（John Moolenaar）透過聲明表示，雙邊進行富有成效的會議，討論如何反制中共的假資訊及統戰行動，以及如何加強美台的安全與經濟關係。委員會團結一致，支持台灣的民主與自由。

反中立場鮮明的穆勒納爾，近期遭中國駭客冒充，向受信任的對口單位發送電郵，試圖誘使收件人打開附件及連結，使駭客能在高層級美中貿易互動期間取得他們的資訊，且受害者毫不知情。

委員會經高度專業的技術分析確認，駭客建立隱藏路徑，秘密將敏感資料直接竊取到自己的伺服器，這是國家支持間諜行動的特徵。

穆勒納爾8日指出，這是中國進行攻擊性網路行動的又一案例，目的是竊取美國戰略，並用於對抗國會、行政部門與美國人民。」他強調，「我們不會被嚇倒，將繼續努力維護美國的安全。」

邱垂正明天將赴傳統基金會（The Heritage Foundation）就「維持台海和平穩定現狀符合台美共同利益」主題演說，美國前副總統副國安顧問葉望輝（Steve Yates）主持。

