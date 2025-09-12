普發現金GDP效益 估0.415個百分點

國發會經發處長陳美菊表示，普發現金一萬元總金額是二三六○億元，參考三倍券的邊際效益約○點四八、主計總處ＧＤＰ平減指數，推估今年普發現金對ＧＤＰ貢獻約○點四一五個百分點。經濟部長龔明鑫說，按比率換算，普發一萬元對ＧＤＰ的貢獻理論上可以到○點五個百分點，但仍視替代性消費，或是錢被存下來的比率才能知道。

中央大學經濟系教授吳大任則說，如果上半年發放現金，經濟比較好，美國關稅影響還不大，大家可能比較願意消費，有助拉抬內需，若是晚到九月、十月才發，隨著關稅開始執行，以及二三二條款高關稅衝擊大，很多家庭會擔心未來是否面臨無薪假、失業，所得面不確定性變大，消費態度會變得保守。

行政院訂定「韌性特別條例」編列衛福部三六○億元，其中二百億元挹注健保基金，其餘與地方政府合作提升弱勢民眾生活補助。衛福部社工司副司長楊雅嵐說，除原有補助外，對低收入戶、中低收入戶，按月加發補助，期間為一一五年一月至一一六年一月，共發放十三個月，弱勢族群每人最高多領一點三萬元，預計一○九萬人受惠。

衛福部加發生活補助金對象，包括低收入戶每月一千元，每人總計多領一點三萬元；中低收入戶每月七五○元，每人總計九七五○元；其他領有身心障礙者生活補助、中低收入老人生活津貼、弱勢兒童及少年生活扶助、弱勢家庭兒童及少年緊急生活扶助、特殊境遇家庭符合領取子女生活津貼或子女教育補助者共五類對象，每月給予五百元，每人總計六千五百元，若符合二項以上資格民眾採從優領取。

教育部編列強化高教人才培育項目，獲配特別預算二百億，預估每年照顧九十一萬名學生。高教工會組織部主任林柏儀表示，只要經費非穩定，行政目標就會打折。

