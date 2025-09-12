聽新聞
0:00 / 0:00

普發萬元 最快11月上旬可領

聯合報／ 記者黃婉婷唐筱恬李人岳／台北報導

行政院會昨拍板韌性特別預算案，其中普發現金一萬元編列二三六○億元，領取管道包含直接入帳、登記入帳、ＡＴＭ領現、郵局領現和造冊發放；政院曾推估，若特別預算案經三讀並在十月上旬公布生效，最快十月下旬發放，但立院人士評估無法這麼樂觀，最快可能要到十一月上旬。

韌性特別預算共編列五五○○億元，用於支持產業、普發現金、撥補勞保基金一百億元、勞保基金兩百億元，以及挹注海巡造船計畫等強化韌性措施，同時預留兩百億元支持產業，視國際情勢再行編列。

國防領域編列一一三二億元，用以強化國土防衛及提升資通作業環境。國防部長顧立雄表示，除了改善強化資通設施、建構海軍及作戰區機動指揮中心外。同時，改善後備及義務役訓場及庫儲設施，可讓油料、零附件等戰備存量由卅天提升到一二○天。

針對各界關注的普發現金一萬元，領取方式與過去普發六千元相同，包括直接入帳、登記入帳、ＡＴＭ領現、郵局領現、造冊發放，不分老少都能領；屏東縣獅子鄉、花蓮縣萬榮鄉、台東縣金峰鄉等偏鄉地區由當地派出所或分駐所造冊發放，矯正機關收容人由矯正署造冊後發放。

據推估，若特別預算順利三讀並在十月上旬公布生效，最快十月下旬就能發放；領取截止時間，一般民眾為明年四月上旬，新生兒領取時間則為明年五月上旬。

但立院人士評估恐無法這麼樂觀，立院預計十九日開議，經卓揆備詢、財委會聯席審查、朝野協商討論第二輪提案，又遇到中秋節連假，最快十月七日協商、十四日三讀，十七日才能送出立院，賴清德總統就算隔周廿日公布，後續還要花三周時間聯絡銀行、找宣傳廠商，最快也是在十一月上旬發放。

二○二三年上路的「青春動滋券」，限十六歲至廿二歲國民每年發放五百元，可用於觀看賽事等，今年七月用途也再擴大。為帶動運動產業刺激內需，運動部長李洋昨說，正在思考是否擴大適用年齡層。

ATM 行政院 普發一萬

延伸閱讀

特別預算200億挹注高等教育 教團憂心恐非持續性政策

政院拍板！卓榮泰稱「公布1個月內普發現金」 5大領取方式曝光

現在懷孕也來得及？普發1萬元新生兒也有份 時間點成關鍵

韌性預算國防部編列1132億元 顧立雄：戰備存量提升為120天

相關新聞

台南初選民調曝光！陳亭妃大勝謝龍介 領先林俊憲17個百分點

民進黨確定台南市、高雄市和嘉義縣3地將舉辦黨內初選後，台南市選情備受關注。東森新聞今天公布民調指出，台南市長擬參選人陳亭...

尼泊爾暴動 台人受困當地致電求援遭冷回？我外交部發聲了

尼泊爾發生暴動，受困當地的台灣民眾在社群質疑，外交部緊急聯絡中心人員不專業，並回覆「沒掌握、沒收到指示」。外交部回應，接...

已與柯文哲「一對一」長談黨務 黃國昌：柯堅持2年條款是對的

民眾黨8月召開黨代表大會，2年條款並未變動。民眾黨主席黃國昌今天表示，已與民眾黨前主席柯文哲長談，柯文哲清楚跟他說，「當...

【重磅快評】要首長一日三報 張惇涵把秘書長幹成科長

張惇涵從總統府副秘書長轉任行政院秘書長，被賦予提升政院對外的溝通與攻防量能。他的起手式就是要求首長一天要三次回報輿情，這...

顏寬恒涉貪二審判8年4月 內政部揭未停職原因

國民黨籍立委顏寬恒遭控房屋假買賣與詐領助理費案等，一審依貪汙等罪判刑8年4月，二審今天駁回上訴、維持原判，仍可上訴。內政...

普發萬元 最快11月上旬可領

行政院會昨拍板韌性特別預算案，其中普發現金一萬元編列二三六○億元，領取管道包含直接入帳、登記入帳、ＡＴＭ領現、郵局領現和...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。