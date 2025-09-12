普發萬元 最快11月上旬可領

行政院會昨拍板韌性特別預算案，其中普發現金一萬元編列二三六○億元，領取管道包含直接入帳、登記入帳、ＡＴＭ領現、郵局領現和造冊發放；政院曾推估，若特別預算案經三讀並在十月上旬公布生效，最快十月下旬發放，但立院人士評估無法這麼樂觀，最快可能要到十一月上旬。

韌性特別預算共編列五五○○億元，用於支持產業、普發現金、撥補勞保基金一百億元、勞保基金兩百億元，以及挹注海巡造船計畫等強化韌性措施，同時預留兩百億元支持產業，視國際情勢再行編列。

國防領域編列一一三二億元，用以強化國土防衛及提升資通作業環境。國防部長顧立雄表示，除了改善強化資通設施、建構海軍及作戰區機動指揮中心外。同時，改善後備及義務役訓場及庫儲設施，可讓油料、零附件等戰備存量由卅天提升到一二○天。

針對各界關注的普發現金一萬元，領取方式與過去普發六千元相同，包括直接入帳、登記入帳、ＡＴＭ領現、郵局領現、造冊發放，不分老少都能領；屏東縣獅子鄉、花蓮縣萬榮鄉、台東縣金峰鄉等偏鄉地區由當地派出所或分駐所造冊發放，矯正機關收容人由矯正署造冊後發放。

據推估，若特別預算順利三讀並在十月上旬公布生效，最快十月下旬就能發放；領取截止時間，一般民眾為明年四月上旬，新生兒領取時間則為明年五月上旬。

但立院人士評估恐無法這麼樂觀，立院預計十九日開議，經卓揆備詢、財委會聯席審查、朝野協商討論第二輪提案，又遇到中秋節連假，最快十月七日協商、十四日三讀，十七日才能送出立院，賴清德總統就算隔周廿日公布，後續還要花三周時間聯絡銀行、找宣傳廠商，最快也是在十一月上旬發放。

二○二三年上路的「青春動滋券」，限十六歲至廿二歲國民每年發放五百元，可用於觀看賽事等，今年七月用途也再擴大。為帶動運動產業刺激內需，運動部長李洋昨說，正在思考是否擴大適用年齡層。

商品推薦