台電駁限電 興達爆炸 民眾抗議要補償

聯合報／ 記者巫鴻瑋宋原彰劉懿萱林海／連線報導
高雄永安區烏林投村民今天上午到興達發電廠前圍廠抗議，要求廠長、施工處長等人下台。記者巫鴻瑋／翻攝
高雄興達電廠九日晚間爆炸起火，造成周邊民宅受損、居民受驚，電廠附近烏林投社區居民昨到電廠抗議，提出全面停工及合理補償等四項訴求，台電回應會負起責任。

高雄市長陳其邁認為高雄電力持續送出外縣市，風險不該由地方承擔，籲各縣市用電自行負責。

高雄興達電廠燃氣機組爆炸大火，外傳若其他機組再出包，台灣就面臨分區限電危機。台電昨表示，只要大型機組發生突發事故，依例均會發布警戒通報，要求電廠提高警覺，分區限電是謠言。

興達新二號機爆炸後，已上線的新一號機因鄰近新二號機，已配合停機，也因此少了約百分之三的發電量，台電的電力系統警戒運轉通報原只到昨晚十一時，但又宣布延長至十三日零時，更調度緊急備用機組上線，盡可能補足缺口。

國民黨立委柯志恩指出，興達電廠新二號機爆炸，整個夜間備載容量少了百分之三；台電也緊急啟動三組備用機組，及發動核二、核三輕油機組，還跟企業買電，才讓整體發電量維持平衡，暴露能源運用面臨極度挑戰，執政黨應放掉意識形態，總檢討能源政策。

爆炸 高雄市 興達電廠

