聽新聞
0:00 / 0:00

高雄再爆濫倒廢棄物 藍委稱廢止管制釀禍 經濟部澄清

聯合報／ 記者劉懿萱林海／台北報導

高雄市美濃區有多處農地和國有地遭盜採土石後，回填營建廢棄物，留下大坑洞；國民黨立委陳菁徽昨指經濟部五月突襲式廢止「加強取締陸上及海域盜濫採土石處理方案」，才製造僥倖空間，讓不肖業者盜採，呼籲中央恢復。經濟部澄清，廢止的同一天已改為給各縣市的行政指導，立委的說法非事實。

陳菁徽指出，行政院二○○三年時由經濟部與內政部等機關，共同提出加強取締陸上及海域盜濫採土石處理方案，行政院核定後施行，並由環保、警政、建設、工務、農業等單位據此組成盜濫採土石聯合取締小組專案查緝，且受經濟部督導及抽查。

陳菁徽說，該方案卻在五月六日被經濟部廢止，經濟部刊登在行政院公報時便「即日廢止」，地方政府也在同一天收到公文，才知中央所支持的取締方案「憑空消失」；她說，美濃的濫採砂石案，不肖業者只是小咖的壞人，經濟部跟行政院的首長和主管們，才是大咖的壞人。

經濟部昨在臉書回應稱是誤解，官員也說，原方案只是行動措施，不是行政程序法所稱的行政規則，因此依法廢止，同一天公布修正為行政指導，也同步發函各縣市，執行從未中斷。

但陳菁徽再質疑，行政指導不具法律強制力，經濟部刻意改用行政指導守護國土，就是瀆職。

農地 廢棄物 高雄市

延伸閱讀

高雄美濃「大峽谷」違法盜採案 國土署：已增監測頻率

美濃「大峽谷」是廢止取締盜濫採土石方案造成？ 經濟部：非事實

爆經濟部5月突廢止取締盜濫採土石方案 陳菁徽：美濃濫採案的大壞人

興達電廠爆炸 陳菁徽：仰賴火力發電 能源政策亮紅燈

相關新聞

台南初選民調曝光！陳亭妃大勝謝龍介 領先林俊憲17個百分點

民進黨確定台南市、高雄市和嘉義縣3地將舉辦黨內初選後，台南市選情備受關注。東森新聞今天公布民調指出，台南市長擬參選人陳亭...

尼泊爾暴動 台人受困當地致電求援遭冷回？我外交部發聲了

尼泊爾發生暴動，受困當地的台灣民眾在社群質疑，外交部緊急聯絡中心人員不專業，並回覆「沒掌握、沒收到指示」。外交部回應，接...

已與柯文哲「一對一」長談黨務 黃國昌：柯堅持2年條款是對的

民眾黨8月召開黨代表大會，2年條款並未變動。民眾黨主席黃國昌今天表示，已與民眾黨前主席柯文哲長談，柯文哲清楚跟他說，「當...

【重磅快評】要首長一日三報 張惇涵把秘書長幹成科長

張惇涵從總統府副秘書長轉任行政院秘書長，被賦予提升政院對外的溝通與攻防量能。他的起手式就是要求首長一天要三次回報輿情，這...

顏寬恒涉貪二審判8年4月 內政部揭未停職原因

國民黨籍立委顏寬恒遭控房屋假買賣與詐領助理費案等，一審依貪汙等罪判刑8年4月，二審今天駁回上訴、維持原判，仍可上訴。內政...

普發萬元 最快11月上旬可領

行政院會昨拍板韌性特別預算案，其中普發現金一萬元編列二三六○億元，領取管道包含直接入帳、登記入帳、ＡＴＭ領現、郵局領現和...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。