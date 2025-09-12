聽新聞
冷眼集／農地再爆濫倒廢棄物 高市府治理失靈？選擇失明？

聯合報／ 本報記者宋原彰王昭月鄭朝陽

高雄美濃、大樹、大寮等國土破壞事件最近連環爆，從盜採砂石、非法掩埋，到山林遭大面積濫墾「剃光頭」，每件都怵目驚心，高市府也總是後知後覺，讓暖男市長陳其邁成了震怒市長。但民眾質疑，中央的國土署手握衛星變異點監測的「天眼」技術，國土破壞行徑卻要靠民間飛無人機揭發，是環境治理失靈，還是選擇性「失明」？

廢棄物破壞國土事件爆不停，讓外界驚歎「高雄怎麼了？」尤其在綠色執政、綠委選區內發生這些事件，市長陳其邁連表震怒已難平眾怒，在在顯示平時的環境治理螺絲掉滿地，尤其內政部國土署提供衛星變異點監測技術奧援，高市府也有自主的巡查機制，竟由民眾揭弊才知道農地被偷埋廢棄物、山林被剃光頭，這不是視而不見，就是監督機制失靈。

如今，高市府只能要求局處聯手檢調，地毯式密集巡查，工務局也發函營建土石方公會要求清運業者不得在農地倒土石方，看似雷厲風行的鐵腕，實則迴避土方廢棄物無處可去的痛點，以致建築業、清運業全跳腳。

本報去年底「國在山河廢」系列報導，點出營建土方與廢棄物去化困難，以致流竄山谷、農地等處，造成國土災難，行政院今年也拍板擴增土資場、載運車輛加裝ＧＰＳ、電子圍籬稽查違法亂倒車輛等整套解方，何以高市府如此狀況外？

農地被填埋廢棄物，中央、地方都不能卸責。高雄正進入「大投資、大發展」階段，建案、捷運聯開案接續不斷，營建土方與廢棄物能否解決，考驗市府的治理能力。

