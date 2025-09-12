聽新聞
0:00 / 0:00

高雄土方流竄農地…業者無奈：合法填埋場不足

聯合報／ 記者徐白櫻宋原彰／高雄報導

高雄接連爆發農地遭盜採砂石回填營建廢棄物，凸顯營建廢棄物去化問題，高雄市府日前發函營建土石方業者，要求不得把收來的土石方倒在農地，盼從源頭管控，全市十二家土石資源處理場也主動暫停收取營造廢土，多處開挖地基的工地被迫停工，營造業者跳腳，土資業者無奈說，「若有足夠公廁，怎會隨地大小便？」

高雄近年公共工程及住宅建案多，土方業者說，就是無處去才在農地流竄，盼政府正視合法填埋場量能不足問題。工務局建管處表示，近六年營建土方產出尚屬平穩，除填埋外，處理後的土石可鋪築道路、建築基地或農地土壤改良等用途。

美濃爆發農地被盜採砂石回填廢棄物後，工務局九月八日發函高雄所有營建剩餘土石方業者，要求不得將收受土石方傾倒農地，載運土方的車輛要裝ＧＰＳ，並須保留土方來源等資料。

工務局雖聲稱營建土石方處理量能沒問題，但營建業者抱怨，高雄欠缺最終處理場，近日土資場受政府大動作稽查影響，已不願意收土方，造成許多工程暫停。高雄市營建剩餘土方資源處理公會理事長林瑞益指出，目前高市兩處填埋場幾近飽和，鄰近屏東縣處理場規模太小、機器設備不足，無法協助處理高雄廢土，無法運去外縣市處理。

林瑞益說，經過處理場選洗的剩土無害無毒，會賣給下游找掩埋去處，十二家土方處理場僅兩家具廢土填埋資格，處理量能有限。此外，高雄縣市合併前，土方可用來改良低窪處或回填魚塭等用途，如今政府嚴格管制營建廢土去處，去化相對困難，需要市府協助覓地。

農地 廢棄物 高雄市

延伸閱讀

高雄美濃「大峽谷」違法盜採案 國土署：已增監測頻率

美濃吉洋里「大峽谷」景觀又多一處 而且緊鄰地下水井

高雄大樹山坡地遭剃頭成光禿一片 市府重罰600萬元

農地變廢土場！美濃盜採回填案15人到案、檢方聲押11人持續追查

相關新聞

台南初選民調曝光！陳亭妃大勝謝龍介 領先林俊憲17個百分點

民進黨確定台南市、高雄市和嘉義縣3地將舉辦黨內初選後，台南市選情備受關注。東森新聞今天公布民調指出，台南市長擬參選人陳亭...

尼泊爾暴動 台人受困當地致電求援遭冷回？我外交部發聲了

尼泊爾發生暴動，受困當地的台灣民眾在社群質疑，外交部緊急聯絡中心人員不專業，並回覆「沒掌握、沒收到指示」。外交部回應，接...

已與柯文哲「一對一」長談黨務 黃國昌：柯堅持2年條款是對的

民眾黨8月召開黨代表大會，2年條款並未變動。民眾黨主席黃國昌今天表示，已與民眾黨前主席柯文哲長談，柯文哲清楚跟他說，「當...

【重磅快評】要首長一日三報 張惇涵把秘書長幹成科長

張惇涵從總統府副秘書長轉任行政院秘書長，被賦予提升政院對外的溝通與攻防量能。他的起手式就是要求首長一天要三次回報輿情，這...

顏寬恒涉貪二審判8年4月 內政部揭未停職原因

國民黨籍立委顏寬恒遭控房屋假買賣與詐領助理費案等，一審依貪汙等罪判刑8年4月，二審今天駁回上訴、維持原判，仍可上訴。內政...

普發萬元 最快11月上旬可領

行政院會昨拍板韌性特別預算案，其中普發現金一萬元編列二三六○億元，領取管道包含直接入帳、登記入帳、ＡＴＭ領現、郵局領現和...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。