高雄土方流竄農地…業者無奈：合法填埋場不足

高雄接連爆發農地遭盜採砂石回填營建廢棄物，凸顯營建廢棄物去化問題，高雄市府日前發函營建土石方業者，要求不得把收來的土石方倒在農地，盼從源頭管控，全市十二家土石資源處理場也主動暫停收取營造廢土，多處開挖地基的工地被迫停工，營造業者跳腳，土資業者無奈說，「若有足夠公廁，怎會隨地大小便？」

高雄近年公共工程及住宅建案多，土方業者說，就是無處去才在農地流竄，盼政府正視合法填埋場量能不足問題。工務局建管處表示，近六年營建土方產出尚屬平穩，除填埋外，處理後的土石可鋪築道路、建築基地或農地土壤改良等用途。

美濃爆發農地被盜採砂石回填廢棄物後，工務局九月八日發函高雄所有營建剩餘土石方業者，要求不得將收受土石方傾倒農地，載運土方的車輛要裝ＧＰＳ，並須保留土方來源等資料。

工務局雖聲稱營建土石方處理量能沒問題，但營建業者抱怨，高雄欠缺最終處理場，近日土資場受政府大動作稽查影響，已不願意收土方，造成許多工程暫停。高雄市營建剩餘土方資源處理公會理事長林瑞益指出，目前高市兩處填埋場幾近飽和，鄰近屏東縣處理場規模太小、機器設備不足，無法協助處理高雄廢土，無法運去外縣市處理。

林瑞益說，經過處理場選洗的剩土無害無毒，會賣給下游找掩埋去處，十二家土方處理場僅兩家具廢土填埋資格，處理量能有限。此外，高雄縣市合併前，土方可用來改良低窪處或回填魚塭等用途，如今政府嚴格管制營建廢土去處，去化相對困難，需要市府協助覓地。

