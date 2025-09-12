聽新聞
農地再爆濫倒廢棄物 高市府挨轟裝傻 陳其邁：嚴查嚴辦

聯合報／ 記者徐白櫻宋原彰巫鴻瑋／高雄報導
高雄市議員李雅靜接獲陳情，發現大寮區一處農地被非法回填廢棄物。記者劉學聖／攝影
高雄市議員李雅靜接獲陳情，發現大寮區一處農地被非法回填廢棄物。記者劉學聖／攝影

繼美濃、大樹的農地與山坡地被盜挖土石濫墾、回填廢棄物後，高雄市大寮區及美濃區溪埔寮昨也傳出農地遭傾倒、回填營建廢棄物，案件連環爆，市長陳其邁強調會嚴查嚴辦，防止類似事件重演。

高雄市議員李雅靜接獲陳情，大寮區山仔頂大排旁三處優質農地遭違法傾倒土方夾雜廢混凝土塊，「整片綠油油良田變成寸草不生」，陳情民眾發現，車斗覆蓋黑網的大貨車半夜頻繁進出，後來才驚覺是傾倒大量廢棄物。李雅靜怒批，市府若再裝聾作啞，讓更多良田毀於一旦。

李雅靜說，從大樹光電場吞噬山林、美濃吉洋里遭盜採砂石成人工湖，大樹山區遭回填廢棄物等，證明高雄農地正被掏空蠶食，成為財團與不肖業者的提款機，要求市府須嚴加稽查、強力執法，建立有效監測與回報機制。

高市環保局昨獲報前往稽查，發現堆置疑似疏濬或開挖地下室的土方夾雜廢混凝土塊，經查三名地主未經許可提供土地堆置，依違反廢清法裁罰九百萬元，移送檢方偵辦。

民眾黨高雄黨部昨也接獲陳情，指美濃區溪埔寮靠近社區水源中心處，遭挖掘大坑洞回填廢棄物，形成「溪埔寮大坑」，離當地地下水源區很近，憂心影響飲水安全，要求市府全面調查並檢測飲用水質。

經發局表示，溪埔寮案去年就查獲，已開罰一百萬元並列管。環保局也依廢清法裁罰三百萬元並移送橋檢偵辦，已分案調查。

另外，大樹區統嶺段山坡地遭濫墾「剃頭」，不僅一棵樹都長不出來，還被回填廢棄物，橋檢昨前往勘驗，發現遭堆置上萬立方公尺營建混合廢棄物，環保局對地主及行為人依違反廢清法開罰六百萬元。

檢方指出，統嶺段六○三地號二○二○年遭違法開挖並回填汙泥，去年十一月行為人被判刑定讞，並恢復原狀，但今年再發現被破壞，四月移送檢方偵辦中，昨天發現堆置夾雜磚塊、混凝土塊、鋼筋、塑膠水管等營建混合物，空拍初估約有一萬四千立方公尺，持續蒐證中。

美濃吉洋地區農地接連爆發盜採砂石遺留六處巨大坑洞，市府前天聯合稽查新吉洋段一一○三地號，因逾期未回填，已移送地檢署偵辦中，先前已裁罰三百萬元，昨再依法裁罰一一三○萬元，累計重罰一四三○萬元。

