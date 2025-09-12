聽新聞
0:00 / 0:00

「台灣安全合作倡議」 預算從3億美元上調至10億美元

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓報導

美國聯邦眾議院十日通過「二○二六年度美國國防授權法」，未來有助於加速美國國防部的採購程序；跨黨派眾議員也聯手表達對台支持，同意繼續納入「台灣安全合作倡議」，並將預算從三億美元上調至十億美元。

美國去年參考與烏克蘭的合作模式，通過國防授權法案，納入台灣安全合作倡議，最高可動用三億美元提供台灣軍備及關鍵作戰訓練，協助台灣抵禦侵略。

美國眾議院「美國與中共戰略競爭特別委員會」十日發出新聞稿指出，今年的台灣安全合作倡議將預算提高至十億美元。

特別委員會也指出，今年度國防授權法要求美國國防部的快速採購辦公室與台灣建立戰略國防科技夥伴關係，同時未來也計畫擴大針對台灣軍事準備程度，以及美國和盟友的應變計畫的相關報告。

聯邦參議院目前正審議參院版本的法案，該法案授權支出比眾院版本多出三百廿億美元。參院版本通過後，參眾兩院軍委會將協商達成妥協方案，此方案必須在兩院都獲得通過，才能送交白宮，由總統川普簽署生效或予以否決。

眾議院 國防部 國防授權法案

延伸閱讀

執政半年成績單曝光？智庫指川普上任後「美國民主倒退」：鼓勵民粹強人領袖

寄生屋底！電視、床墊樣樣有 美國一男偷搬進民宅地下夾層連電都偷接

每周少2個半小時…西班牙縮短工時法案國會闖關失利 政府推動改革遇挫

美國收手了？擬減少對歐軍援 立陶宛強調自主防衛但仍盼支持

相關新聞

台南初選民調曝光！陳亭妃大勝謝龍介 領先林俊憲17個百分點

民進黨確定台南市、高雄市和嘉義縣3地將舉辦黨內初選後，台南市選情備受關注。東森新聞今天公布民調指出，台南市長擬參選人陳亭...

尼泊爾暴動 台人受困當地致電求援遭冷回？我外交部發聲了

尼泊爾發生暴動，受困當地的台灣民眾在社群質疑，外交部緊急聯絡中心人員不專業，並回覆「沒掌握、沒收到指示」。外交部回應，接...

已與柯文哲「一對一」長談黨務 黃國昌：柯堅持2年條款是對的

民眾黨8月召開黨代表大會，2年條款並未變動。民眾黨主席黃國昌今天表示，已與民眾黨前主席柯文哲長談，柯文哲清楚跟他說，「當...

【重磅快評】要首長一日三報 張惇涵把秘書長幹成科長

張惇涵從總統府副秘書長轉任行政院秘書長，被賦予提升政院對外的溝通與攻防量能。他的起手式就是要求首長一天要三次回報輿情，這...

顏寬恒涉貪二審判8年4月 內政部揭未停職原因

國民黨籍立委顏寬恒遭控房屋假買賣與詐領助理費案等，一審依貪汙等罪判刑8年4月，二審今天駁回上訴、維持原判，仍可上訴。內政...

普發萬元 最快11月上旬可領

行政院會昨拍板韌性特別預算案，其中普發現金一萬元編列二三六○億元，領取管道包含直接入帳、登記入帳、ＡＴＭ領現、郵局領現和...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。