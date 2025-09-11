駐美代表重申台灣自我防衛決心 俞大㵢：明年國防預算逾GDP的3%

我國駐美代表處十日舉辦二戰勝利八十周年紀念活動，我駐美代表俞大㵢表示，中國的九三閱兵企圖改變歷史，意圖描繪出中國共產黨獨自打贏戰爭，但這不是事實。

俞大㵢重申台灣自我防衛決心，稱我國明年國防預算將超過ＧＤＰ的百分之三，若按照北約組織標準納入基礎建設等支出，台灣明年國防預算將超過ＧＤＰ的百分之五。

我駐美代表處十日與美國退伍軍人中心共同在美國國會山莊舉辦「二戰盟邦勝利八十周年」紀念活動，邀請抗日時期中美空軍混合聯隊的國軍飛行員遺族、美國老兵等，由俞大㵢頒發獎章，感謝他們對中華民國的貢獻。

現場也播放活動影片，畫面內容不但有中華民國國旗，也安插約二秒鐘的賴清德總統發言。

俞大㵢致詞時表示，活動目的是要紀念參與二戰的人，也強調台美之間在戰爭中建立起的夥伴關係；俞大㵢說，台美關係直至今日依然強壯，有很多人形容是「堅若磐石」。

俞大㵢說，中國人民解放軍的閱兵名義上是反法西斯，卻表現出法西斯的味道，充滿諷刺；俞大㵢也說，中共企圖改變歷史，早做閱兵之前就透過照片、電影或宣傳，描繪出中共單槍匹馬打贏在中國大陸和太平洋的戰爭；俞大㵢說，這是錯誤，共軍當年還在打游擊戰。

