聽新聞
0:00 / 0:00
駐美代表重申台灣自我防衛決心 俞大㵢：明年國防預算逾GDP的3%
我國駐美代表處十日舉辦二戰勝利八十周年紀念活動，我駐美代表俞大㵢表示，中國的九三閱兵企圖改變歷史，意圖描繪出中國共產黨獨自打贏戰爭，但這不是事實。
俞大㵢重申台灣自我防衛決心，稱我國明年國防預算將超過ＧＤＰ的百分之三，若按照北約組織標準納入基礎建設等支出，台灣明年國防預算將超過ＧＤＰ的百分之五。
我駐美代表處十日與美國退伍軍人中心共同在美國國會山莊舉辦「二戰盟邦勝利八十周年」紀念活動，邀請抗日時期中美空軍混合聯隊的國軍飛行員遺族、美國老兵等，由俞大㵢頒發獎章，感謝他們對中華民國的貢獻。
現場也播放活動影片，畫面內容不但有中華民國國旗，也安插約二秒鐘的賴清德總統發言。
俞大㵢致詞時表示，活動目的是要紀念參與二戰的人，也強調台美之間在戰爭中建立起的夥伴關係；俞大㵢說，台美關係直至今日依然強壯，有很多人形容是「堅若磐石」。
俞大㵢說，中國人民解放軍的閱兵名義上是反法西斯，卻表現出法西斯的味道，充滿諷刺；俞大㵢也說，中共企圖改變歷史，早做閱兵之前就透過照片、電影或宣傳，描繪出中共單槍匹馬打贏在中國大陸和太平洋的戰爭；俞大㵢說，這是錯誤，共軍當年還在打游擊戰。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言