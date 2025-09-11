快訊

涉中科院標案機密外洩 達運光電女董座複訊後聲押

冷眼集／挽回民心 賴政府又畫錯重點

聯合報／ 本報記者唐筱恬

行政院秘書長張惇涵新官上任後，為了強化內閣溝通與戰鬥力，下令部會首長對外時事回應，必須照三餐回報政院。但賴內閣面對大罷免大失敗劣勢，重點是傾聽民意、推動福國利民法案趕緊「補考」，而非大權一把抓管控官員發言，如此恐怕畫錯重點。

大罷免重挫民進黨執政威望，賴總統立即啟動經濟、民生、青年、弱勢「四個優先」，政院火速編列普發現金預算，更陸續打出婚育宅、鬆綁新青安貸款壓力等民生牌，還算頗有拚有感施政之心。

總統府更把向來治軍嚴謹、作風明快著稱的張惇涵轉任行政院秘書長。蘇系出身的張惇涵，上任後頗有「小蘇貞昌」味道，除自比籃球「控球後衛」以貫徹總教練目標外，也劍及履及本月三日就下令官員分三時段回報時事，連不具名回應都要回報。

張惇涵雷厲風行，但作法恐怕有些爭議。首先，部會首長向外解釋政策、回答媒體提問，應對進退向來自有一把尺，事事要回報秘書長，頗讓人感受到政院不信任官員，把官員當小學生看待。另外，未來回報工作次數頻繁的話，是否官員開始心生「多一事不如少一事」之心，乾脆不開記者會、不回答媒體任何問題，形成賴內閣的寒蟬效應，政院反失政策說明機會。

說穿了，張惇涵此舉恐透露一個訊號，就是賴政府至今仍把大罷免之責，怪罪在失言官員身上，閣揆卓榮泰也曾抱怨媒體預算被砍，政策才沒被民眾看見。但實際上，大罷免結果是民意展現對當家鬧事、政治鬥爭的反感，賴政府想緊急「補考」挽救民意，恐應強化社會溝通，而非管控閣員嘴巴。

