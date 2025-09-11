快訊

學者：政院新戰略 避免論述出包

聯合報／ 記者李人岳／台北報導

行政院秘書長張惇涵要求各部會必須每天三次向行政院回報各項時事議題回應。台大政治系教授左正東表示，行政院要掌握部會發言進度，避免自相矛盾。文化大學廣告系教授鈕則勳分析，張惇涵的動作是公關領域常見的議題管理，避免發言失誤、失控讓在野黨、媒體甚至網路找到突破點；他提醒，執政當局已經在調整步伐，在野陣營也該因應。

左正東表示，與其說行政院要管控各部會發言，倒不如說是掌握發言進度。他說，很多的政策細節和資源都掌握在各部會，問題也會集中給部會和首長，但更上層的行政院也要回應外界詢問，為避免出錯，甚至自相矛盾，因此行政院一定要知道各部會怎麼做。

左正東說，這應該就是行政部門內部的協調過程；畢竟新官上任三把火，每一個部會首長上任的時候，總是希望改進並調整先前的一些狀況，倒也不讓人意外。

經濟部前部長郭智輝是典型快人快語，他上月在立法院嗆來自屏東的國民黨立委蘇清泉「把敦親睦鄰費拿掉，看恆春居民要不要支持核三公投？」連執政黨都看不下去，直指這個說法沒有充分同理心。

鈕則勳指出，當張惇涵掌握部會首長的論述，就可以判斷會不會有發言論述不適當、欠缺同理心，或發言內容不精準，可能導致外界誤解，從而可做建議或危機處理。鈕則勳說，這是在公關領域常見的議題管理，有戰略高度。

鈕則勳分析，張惇涵或許發現先前行政院發言系統的欠缺，或部會首長發言不到位，甚至首長就是「自走砲」的問題，從積極角度，有機會把議題向行政院希望的政策目標去推動；消極而言，至少可避免閣員論述出包。

鈕則勳提醒，民進黨及各部會已在調整步伐，防堵原本的弱點，避免製造輿論破口；在野黨若還只想從部會首長失言來突破，將十分辛苦，換言之，隨著執政黨開始調整戰略步驟，在野陣營也應有所調整因應。

