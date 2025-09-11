在野：失言第一名 是賴清德總統

行政院秘書長張惇涵一上任就下達新指令，要求各部會一天三次通報時事、二小時內定調回應。國民黨團書記長羅智強批評，「民進黨官員失言第一名，就是賴清德總統」；民眾黨立委張啓楷則說，要做好福國利民的事，而不是「把部會首長當小學生在管」。

羅智強表示，民進黨失言第一名就是賴總統，現在派親信來管部會首長的嘴巴。問題是這名親信以前在總統府的時候，也沒有管好賴總統的嘴巴啊？照這個邏輯，乾脆內閣總辭，請賴總統兼任國防部長、外交部長、內政部長、財政部長等，這樣就不用照三餐回報了。

國民黨立委李彥秀表示，依照行政院組織法，秘書長處理「本院幕僚」事務，為何張惇涵新官上任可插手其他部會事務的規定？簡直越俎代庖，破壞行政倫理，把部會首長當三歲小孩子在管。政策溝通與說明本來就是政府向人民負責，張惇涵新規出爐，各部會恐怕乾脆噤聲不言，以免多說多錯，面對立委質詢也實問虛答避免麻煩，責任政治蕩然無存。

張啓楷指出，卓內閣應把人民放心上，先做好福國利民的事，而不是「把部會首長當小學生在管」，急著包裝、文過飾非。

非賴系民進黨立委表示，經歷過大罷免失利後，民進黨應哀兵出擊，對在野適度放低姿態並推有感施政，這才是新人事上台最該做的事；強化時事發言是好事，正向看待，但不認為技術面的調整能顯著提升民調，賴總統終究還是要面對大方向調整問題。

