張惇涵要部會1日3報 政院：加速輿情回應

賴政府啟動內閣改組，行政院秘書長張惇涵近期著手強化內閣論述與戰鬥力。據悉，張近期要求各部會時事議題、正副首長時事回應摘要，須一天三次回報政院；部會人士認為，建立機制是好事，但要說清楚遊戲規則，避免指揮系統錯亂，這項新辦法其實也彰顯發言人室職能不彰，未能妥善調度發言工作。

張惇涵自總統府副秘書長轉任行政院秘書長，要提升政院對外溝通與攻防量能。因此，行政院三日起要求部會必須通報時事議題後，有人反映是張惇涵「新官上任三把火」。行政院發言人李慧芝表示，這是加強跟各部會聯繫，加速輿情回應，本來就是政府該做的事。

據了解，行政院要求各部會含所屬三、四級單位的時事議題，以及正副首長對外回應時事議題內容摘要，包括例行記者會、涉己記者會、備詢、聯訪、督麥等，若因特殊考量而有不具名回應，都必須通報；且必須在每天上午十時卅分、下午二時卅分、下午六時卅分共三時段通報。

行政院要求，首次通報必須載明回報單位、發生時間、發言長官／評論者、場合、發言／評論內容概要、是否需回應／再次補充說明等項目，若有補充回應規畫則要標注「續報」；各單位收到相關議題資訊時，即刻提供相關資訊，並於兩個小時內提供回應基調與規畫。

一名部會人士說，「回報不是問題，回應才是問題。」張惇涵在前總統蔡英文執政時期就是如此，只是把同一套管理辦法拿到賴政府用；實際上，各部會早有輿情回應機制，執行並不困難，問題在於遊戲規則要講好，當前許多跨部會議題，究竟由哪個部會主回？要回報給張惇涵還李慧芝？若要調整由誰指揮？

不具名部會人士表示，行政院發言人與部長是同等地位，自然應調度發言工作，而張惇涵理應聚焦跨部會政策協調與中央地方溝通，如今卻要處理輿情回報，這也是行政院應正視的問題。

另名部會人士解讀，過去賴政府最為人詬病的就是「論述說不清」和「部長暴言」；部分事務官出身的部長講不出接地氣的論述，喪失社會溝通良機，而某些部長卻又時常語出驚人，讓府院捏把冷汗，例如經濟部前部長郭智輝和衛福部前部長邱泰源；他說，此時補破網是好事，建立機制總比一盤散沙好。

至於一天回報三次，有公務員指出，各部會本就有輿情回報，差別不大；也有公務員認為是有點浪費時間，將增加新聞公關業務量，也顯示新官上任對業務不熟，需要部會官員第一時間回報訊息。

