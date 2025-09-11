快訊

涉中科院標案機密外洩 達運光電女董座複訊後聲押

台大2狼醫遭判刑 醫師公會提強制撤照、停業年限改革

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
台大醫院婦產部前主任陳思原被控性騷多名女同事、前住院醫師黃信穎因性侵女病患被判刑三年。中華民國醫師公會全國聯合會表示，對於性騷絕對零容忍。報系資料照
台大醫院婦產部前主任陳思原被控性騷多名女同事、前住院醫師黃信穎因性侵女病患被判刑三年。中華民國醫師公會全國聯合會表示，對於性騷絕對零容忍。報系資料照

台大醫院婦產部前主任陳思原被控性騷多名女同事、前住院醫師黃信穎因性侵女病患被判刑三年。中華民國醫師公會全國聯合會表示，對於性騷絕對零容忍，且醫師懲戒機制由主管機關負責，應立法明訂「強制撤銷執照」或「不得低於一定年限停業」，回復執業也應增加規範。

全聯會表示，依現行法制，醫師懲戒權限由衛生主管機關及醫師懲戒委員會行使，並非由醫師公會直接執行。全聯會作為專業團體，雖無法介入懲戒裁決，但始終秉持專業自律精神，持續向社會重申醫師應守專業本分、尊重性別平等，並呼籲所有醫師不得有任何不當或侵犯他人行為。社會各界應將責任歸屬釐清，避免誤解醫師公會「毫無作為」。

全聯會指出，於今年9月7日會員代表大會，已經通過最新修正醫師倫理規範。新修正版本中，明確將住院醫師或其他相關人等遭受不當性騷擾情形納入違反倫理規範的範疇，進一步強化醫師專業倫理的規範性與約束力。此舉顯示，全聯會並非袖手旁觀，而是持續透過制度更新，要求全體醫師遵守更嚴格的專業倫理標準。

為避免類似事件重演，並回應社會疑慮，全聯會提出以下制度改革方向，第一明確規定重大性不端最低處分，對於涉及病患性侵害、藉診療之名實施不當接觸等行為，應立法明訂「強制撤銷執照」或「不得低於一定年限停業」。

第二應該透過詳細明確規定，以利遵守外，才能建立裁罰一致性。第三若醫師欲回復執業，必須完成性別平等、醫學倫理、創傷知情等專業訓練，並通過外部稽核。

全聯會說，醫師專業建立於病人信任之上，絕不縱容任何醫師違反專業倫理與人性尊嚴。同時呼籲社會在追求正義之時，也應「毋枉毋縱」，讓懲戒制度既能嚴正懲處失德之醫師，也能維護大多數醫師辛勤守護病患健康的專業形象。

醫師 倫理 性騷擾 性侵害 台大醫院

延伸閱讀

台大2狼醫懲戒結果出爐 醫師公會籲立法明訂強制撤照

編劇蔡坤霖遭爆性騷 高市文化局：解除課程契約

台大醫院2狼醫遭重罰停業、廢照 院方低調：持續精進性平流程

台大醫院婦產部2狼醫懲戒確定 黃信穎執照廢止、陳思原停業3個月

相關新聞

目睹暴民衝上遊覽車！尼泊爾示威「台灣團受困」 觀光署曝現況

尼泊爾關閉社群媒體，成為「Z世代示威」導火線，數以千計的年輕人發動激烈抗爭，走上街頭表達對政府貪腐的不滿，有台灣旅行團受...

詐團「花2元就能查公務車」躲警查緝 公路局急改服務網漏洞

近來有詐欺犯罪集團利用「公路監理資料有償利用服務網」，花2元就查到周邊是否有公務車，順利躲避警方查緝，為避免網站被不當利...

未來1周繼續熱！午後慎防雷陣雨 下周恐有熱帶系統發展

未來1周依然高溫炎熱，大台北及近山區高溫甚至上看36度，午後局部地區有雷陣雨，中央氣象署預報員張竣堯表示，目前菲律賓東方...

營養價值高！新鮮香菇亨煮多「這步驟」 維生素D含量翻倍

台灣菇類全年皆可見，主產季為夏秋兩季，各類蕈菇除了富含纖維、礦物質、蛋白質、維生素以及銅、鉻、硒等微量元素，營養價值極高...

整理包／立百病毒不排除列法定傳染病！致死率最高75% 症狀、傳染途徑一文看懂

南韓疾病管理廳最新宣布，新增「立百病毒感染症」為第一級傳染病。疾管署長羅一鈞表示，我國於2018年起將其列為重點監視疾病，如觀察國際疫情出現明顯變化，不排除考慮列為法定傳染病。「聯合新聞網」整理什麼是立百病毒？感染途徑、臨床症狀及預防方法。

台大2狼醫遭判刑 醫師公會提強制撤照、停業年限改革

台大醫院婦產部前主任陳思原被控性騷多名女同事、前住院醫師黃信穎因性侵女病患被判刑三年。中華民國醫師公會全國聯合會表示，對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。