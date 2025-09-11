張惇涵要求「一日三報」時事 政院說明原因：本來就是該做的事
卓內閣改組後，加強輿情回應，媒體報導，行政院秘書長張惇涵3日起要求部會一天向政院通報3次時事議題。政院指出，政府本來就該加強與部會聯繫，加速回應輿情。
行政院長卓榮泰8月底宣布行動創新AI內閣2.0啟動，同時要求所有團隊加速行動、積極任事、有感施政，回應民眾對執政團隊的指教與要求。張惇涵上任時也提到，總統賴清德和卓榮泰交付的3項任務，就是解決人民問題、推動人民有感的施政，以及加強溝通與加速執行。
媒體報導，行政院3日起要求一天向政院通報3次時事議題，內容包含部會以及正、副首長對外回應時事議題內容摘要，以及若有特殊考量處理不具名回應，也必須通報。
行政院發言人李慧芝則表示，相關做法是為加強與各部會的聯繫，且加速輿情回應，本來就是政府該做的事。
