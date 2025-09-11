快訊

獨／美濃大峽谷案爆發…高雄土資場全面停收營建廢土 業者嘆：誰想隨地便溺

金管會公布壓力測試結果 3家銀行、5家壽險嚴重情境下不合格

張惇涵要求「一日三報」時事 政院說明原因：本來就是該做的事

中央社／ 台北11日電
行政院秘書長張惇涵。圖／聯合報資料照片
行政院秘書長張惇涵。圖／聯合報資料照片

卓內閣改組後，加強輿情回應，媒體報導，行政院秘書長張惇涵3日起要求部會一天向政院通報3次時事議題。政院指出，政府本來就該加強與部會聯繫，加速回應輿情。

行政院長卓榮泰8月底宣布行動創新AI內閣2.0啟動，同時要求所有團隊加速行動、積極任事、有感施政，回應民眾對執政團隊的指教與要求。張惇涵上任時也提到，總統賴清德和卓榮泰交付的3項任務，就是解決人民問題、推動人民有感的施政，以及加強溝通與加速執行。

媒體報導，行政院3日起要求一天向政院通報3次時事議題，內容包含部會以及正、副首長對外回應時事議題內容摘要，以及若有特殊考量處理不具名回應，也必須通報。

行政院發言人李慧芝則表示，相關做法是為加強與各部會的聯繫，且加速輿情回應，本來就是政府該做的事。

行政院 張惇涵 卓榮泰 賴清德

