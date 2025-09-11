尼泊爾暴動 台人受困當地致電求援遭冷回？我外交部發聲了

尼泊爾發生暴動，受困當地的台灣民眾在社群質疑，外交部緊急聯絡中心人員不專業，並回覆「沒掌握、沒收到指示」。外交部回應，接聽電話人員非業務專責單位，但會虛心檢討，並以審慎態度處理每一個案。

外交部指出，協助在海外遭遇急難民眾是外交部及駐處重要工作，外交部對於旅外民眾的急難救助，絕不會有刻意耽擱或在合法狀況下拒絕協助情況，且外交部緊急聯絡中心為24小時輪值，接聽電話人員並非業務專責單位，若有待精進之處，將會虛心檢討，未來將持續以審慎的態度處理每一個案。

外交部說明，台灣駐印度代表處已於第一時間主動透過臉書聯絡當事人，並提供駐處聯絡方式，民眾則聲稱人已安全。外交部將透過駐處續積極追蹤情況，隨時在能力範圍內全力提供所需協助。

外交部提及，外交部緊急聯絡中心陸續接獲其他民眾來電，均在第一時間提供必要協助，包括提供駐印度代表處緊急聯絡電話供在台家屬或在尼泊爾的民眾與駐處緊急聯繫，也協助部分家屬通報駐處，同時提醒在尼泊爾應留意當地狀況與人身安全，避免前往衝突地區，並耐心等候機場開放。

外交部表示，針對近日尼泊爾情勢動盪，外交部在掌握情勢後，在第一時間已調整旅遊警示燈號為橙色警示，呼籲民眾非必要避免前往，也籲請民眾提高警覺及注意安全，在尼國期間若遭遇急難事件需要協助，請就近撥打駐印度代表處急難救助電話「+919810-642-658」，或外交部緊急聯絡中心電話「0800-085-095」，取得必要協助。

