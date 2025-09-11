陸國務院批准黃岩島自然保護區 我外交部：凸顯霸權心態

中國國務院公告批准設立「『黃岩島』國家級自然保護區」（台灣稱民主礁），藉口強化監管執法。外交部今天鄭重聲明指出，中國無權非法片面劃設，此舉凸顯霸權心態，是區域和平穩定的破壞者，無益印太和平穩定。

外交部晚間發布聲明表示，針對中國國務院於9月9日公告批准設立所謂的「『黃岩島』國家級自然保護區」，藉口強化監管執法一事，中國完全無權在民主礁（中方稱「黃岩島」）非法片面劃設保護區。

外交部指出，中國的單邊舉措凸顯其霸權心態，是區域和平穩定的破壞者，恐將引發區域國家間的爭端，對印太和平穩定毫無助益。

外交部重申，台灣對於南海諸島領土主權及其相關海域享有國際法及海洋法上的權利，不因中國的片面主張或行為而有所改變。

外交部提到，中華民國願意與包括菲律賓在內等區域國家，持續透過理性對話及依循國際法及海洋法（包括聯合國海洋法公約）和平解決爭端，以共同維護南海的和平與穩定。

外交部再次呼籲，台灣將持續在「四點原則、五項做法」基礎上，爭取以平等地位參與多邊對話與爭端解決機制，與區域國家共同維護南海安全。

