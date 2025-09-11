已與柯文哲「一對一」長談黨務 黃國昌：柯堅持2年條款是對的

快訊

中央社／ 台北11日電
民眾黨前主席柯文哲（中）與民眾黨主席黃國昌（左）。記者陳正興／攝影
民眾黨前主席柯文哲（中）與民眾黨主席黃國昌（左）。記者陳正興／攝影

民眾黨8月召開黨代表大會，2年條款並未變動。民眾黨主席黃國昌今天表示，已與民眾黨前主席柯文哲長談，柯文哲清楚跟他說，「當初在黨代表大會堅持2年條款，這件事是對的」，柯文哲基本上傾向往這方向邁進。

京華城案被告柯文哲、應曉薇聲請具保停押，獲台北地院裁准，北檢以證人尚未詰問完畢等為由於9日提起抗告，北院整卷後送往台灣高等法院。台灣高等法院已分案，由審判長遲中慧、受命法官黎惠萍、陪席法官陳昭筠組成合議庭審理，將決定准駁。

黃國昌接受網路直播節目「少康上線啦」主持人趙少康專訪時表示，前2次檢察官提抗告時，高等法院也沒有開庭，現在就等高院3名法官的速度，「如果說真的要快，今天晚上也有可能做裁定」，慢的話明天、後天都有可能裁定。

對於民眾黨不分區立委的2年條款，在柯文哲交保後是否有變數。黃國昌說明，當初柯文哲設計2年條款是用心良苦，小黨找人才不易；柯文哲過去1年苦難，完全沒有消磨心志，還是跟以前一樣敏銳，他個人感覺柯文哲想事情比過去全面、深遠。

黃國昌提到，「我跟柯文哲主席的確一對一長談，已經長談完」，關於民眾黨發展，台灣政局該採取的策略、態度，都初步交換意見；也有談到2年條款，柯文哲很清楚跟他講，「當初在黨代表大會堅持2年條款，這件事是對的」，柯文哲基本上傾向往這方向邁進。

談及2026年選戰布局，黃國昌回應，民眾黨沒有現任優先機制，所以要看有沒有人要挑戰，黨內程序要完備，現任議員如台北市、新竹市較單純，公告期間若沒人挑戰，例如民眾黨發言人吳怡萱要挑戰中正萬華區等，就會先提名，先在戰鬥位置好好衝刺。

另外，新版財劃法分配方式爭議未歇。黃國昌表示，行政院長卓榮泰曾找人傳話希望能見面，但他拒絕，因為若私下見面、事後恐被操作，他之前吃過這樣的虧，不會再犯同樣錯誤。

黃國昌強調，財劃法修法時，民眾黨團8票是支持自己的版本，最後通過國民黨團版本。後來總統賴清德找人傳話給他，若民眾黨支持財劃法覆議，民進黨團將會支持民眾黨團版本，但政治不是這樣玩，「我聽到這個提議，回他3個字『不可能』」。

