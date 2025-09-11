台南初選民調曝光！陳亭妃大勝謝龍介 領先林俊憲17個百分點

民進黨確定台南市、高雄市和嘉義縣3地將舉辦黨內初選後，台南市選情備受關注。東森新聞今天公布民調指出，台南市長擬參選人陳亭妃和林俊憲，分別與國民黨立委謝龍介對比，呈現出完全不同的結果；陳亭妃以16個百分點的差距領先謝龍介，林俊憲以五個百分點的差距驚險過關。

民調結果顯示，在「陳亭妃vs.謝龍介」組合中，陳亭妃獲得43.2%支持，遠遠領先謝龍介的27%；而「林俊憲vs.謝龍介」組合中，林俊憲僅以36.6%險勝謝龍介31.6%，差距5個百分點。更值得注意的是，在「陳亭妃vs.林俊憲」的黨內互比中，陳亭妃拿下37.1%，林俊憲20%，陳亭妃領先林俊憲幅度達17個百分點，甚至比她對上謝龍介的差距還大。

該次民調由東森新聞委託雨晴民調公司執行，訪問地區涵蓋台南市全部37個行政區，抽樣方法採用隨機撥號，以中華電信住宅電話為母體，並加入末兩碼隨機處理，以涵蓋未登錄號碼，訪問共1072份。訪問對象為年滿20歲以上的市民，調查時間為9月5日至7日，每日下午及晚上進行。在95%信心水準下，抽樣誤差約正負3個百分點。本次調查以SPSS軟體進行資料分析，並依內政部戶政司公布的2025年6月底人口統計資料，針對性別、年齡與戶籍進行加權處理。

商品推薦