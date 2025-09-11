快訊

警訊？台積電創新高、台股爆量近5900億元 下跌家數卻遠多於上漲數

非事前審查！陸委會：公務人員赴港澳需提前通報 明年起違者懲處

台南初選民調曝光！陳亭妃大勝謝龍介 領先林俊憲17個百分點

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨台南市長初選民調曝光，陳亭妃大勝謝龍介，領先林俊憲17個百分點。圖／聯合報系資料照片
民進黨台南市長初選民調曝光，陳亭妃大勝謝龍介，領先林俊憲17個百分點。圖／聯合報系資料照片

民進黨確定台南市、高雄市和嘉義縣3地將舉辦黨內初選後，台南市選情備受關注。東森新聞今天公布民調指出，台南市長擬參選人陳亭妃林俊憲，分別與國民黨立委謝龍介對比，呈現出完全不同的結果；陳亭妃以16個百分點的差距領先謝龍介，林俊憲以五個百分點的差距驚險過關。

民調結果顯示，在「陳亭妃vs.謝龍介」組合中，陳亭妃獲得43.2%支持，遠遠領先謝龍介的27%；而「林俊憲vs.謝龍介」組合中，林俊憲僅以36.6%險勝謝龍介31.6%，差距5個百分點。更值得注意的是，在「陳亭妃vs.林俊憲」的黨內互比中，陳亭妃拿下37.1%，林俊憲20%，陳亭妃領先林俊憲幅度達17個百分點，甚至比她對上謝龍介的差距還大。

該次民調由東森新聞委託雨晴民調公司執行，訪問地區涵蓋台南市全部37個行政區，抽樣方法採用隨機撥號，以中華電信住宅電話為母體，並加入末兩碼隨機處理，以涵蓋未登錄號碼，訪問共1072份。訪問對象為年滿20歲以上的市民，調查時間為9月5日至7日，每日下午及晚上進行。在95%信心水準下，抽樣誤差約正負3個百分點。本次調查以SPSS軟體進行資料分析，並依內政部戶政司公布的2025年6月底人口統計資料，針對性別、年齡與戶籍進行加權處理。

台南 民調 林俊憲 陳亭妃 謝龍介 國民黨 民進黨

延伸閱讀

柯文哲暫緩交保 林俊憲：裁定結論藏有潛台詞

台南牛肉湯貨源短缺 林俊憲籲建立國產肉牛市場

謝龍介質疑國安團隊人事安排 民進黨：典型年齡歧視

洪秀柱九三閱兵觀禮挨批唱和中共 謝龍介：別在內部找敵人

相關新聞

台南初選民調曝光！陳亭妃大勝謝龍介 領先林俊憲17個百分點

民進黨確定台南市、高雄市和嘉義縣3地將舉辦黨內初選後，台南市選情備受關注。東森新聞今天公布民調指出，台南市長擬參選人陳亭...

政院拍板！卓榮泰稱「公布1個月內普發現金」 5大領取方式曝光

為因應台美對等關稅衝擊，行政院會今天通過規模5500億元特別預算案，涵蓋支持產業、安定就業、照顧民生及強化韌性，普發現金...

【重磅快評】要首長一日三報 張惇涵把秘書長幹成科長

張惇涵從總統府副秘書長轉任行政院秘書長，被賦予提升政院對外的溝通與攻防量能。他的起手式就是要求首長一天要三次回報輿情，這...

林佳龍訪歐行首站捷克 外交部：宣揚台歐文化連結

外交部長林佳龍開啟訪歐行程，第一站已抵達捷克，同時將出席故宮博物院在捷克國家博物館的特展活動。外交部今天回應，林佳龍訪歐...

警政署編21億韌性預算買無人機 防衛關鍵基礎設施

行政院會今天通過韌性特別預算，其中內政部針對關鍵基礎設施防護警力需求的裝備編列新台幣21億餘元。內政部警政署說，保安警察...

亞利桑那州議會訪團拜會 民進黨：台美產業緊密合作

美國亞利桑那州眾議會訪團昨天拜會民進黨。民進黨國際部主任陳文昊表示，台積電在亞利桑那州擴大投資至1650億美元，展現台美...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。