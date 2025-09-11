林佳龍訪歐行首站捷克 外交部：宣揚台歐文化連結

快訊

中央社／ 台北11日電
外交部長林佳龍。圖／聯合報系資料照片
外交部長林佳龍。圖／聯合報系資料照片

外交部林佳龍開啟訪歐行程，第一站已抵達捷克，同時將出席故宮博物院在捷克國家博物館的特展活動。外交部今天回應，林佳龍訪歐是宣揚「歐洲台灣文化年」台歐價值連結，持續在文化等領域進行更密切的交流。

媒體報導，林佳龍已於昨晚搭機開啟訪問歐洲行程，第一站抵達捷克，除代表政府出席國立故宮博物院首度在捷克國家博物館舉行的特展活動，預計將拜會捷克政界人士，此行總天數超過10天。

根據故宮博物院新聞稿指出，響應外交部、文化部推動的歐洲台灣文化年活動，9月11日至12月31日，於捷克國家博物館推出「故宮文物百選及其故事」特展。

林佳龍將出席這場特展活動。外交部發言人蕭光偉今天接受中央社訪問指出，林佳龍訪歐是宣揚「歐洲台灣文化年」台歐價值連結，並與歐洲友人交流互動，持續在文化等領域，進行更豐富與密切的交流。

