警政署編21億韌性預算買無人機 防衛關鍵基礎設施

行政院會今天通過韌性特別預算，其中內政部針對關鍵基礎設施防護警力需求的裝備編列新台幣21億餘元。內政部警政署說，保安警察第二總隊警力主要是防衛關鍵基礎設施，因此會採購無人機與干擾器等防禦性裝備，以應對新形態灰色地帶衝突。

因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例（韌性特別條例）經費上限為5700億元，行政院會今天通過據此編列的韌性特別預算案，歲出共編列5500億元，財源將編列移用以前年度歲計賸餘4444億元及舉借債務1056億元支應。

其中內政部主責預算共112.5億元，包括老屋修繕50億元；加強反恐維安、關鍵基礎設施防護34.15億元；防災協作中心及村里防救災緊急維生設備15.85億；改善公有建物防火避難空間及設備12.5億元。

內政部今天舉行部務會報會後記者會，針對老屋修繕，國土署長吳欣修指出，目前相關計畫與補助辦法都已報到行政院，待政院核定後就能上路，並由顧問團協助輔導申請，不過由於裝修技術多元，因此若有些方式無法在補助辦法中明列，也會保留彈性，如果確實能達到改善成效，政府都樂於接受。

針對反恐維安、關鍵基礎設施防護34.15億元預算，警政署副署長李文章表示，將在民國115年與116年執行，其中在加強反恐維安能量方面約編列12億6400萬餘元，將更新保一總隊維安特勤隊的裝備，包括採購輪式裝甲車、寬頻視訊傳播系統、夜視鏡、戰術隔板、醫療包等26項，以因應新型態威脅。

李文章說，另一部分是針對關鍵基礎設施防護警力需求的裝備，共編列21億5000多萬元，主要是因應目前國際戰爭攻擊多有無人機，因此主要會採購無人機、無人機干擾器、無人機偵蒐系統與電子圍籬等。

李文章補充，警方採購的無人機與陸軍不太一樣，在判定無人機接戰範圍時，警方是以是否已進入關鍵基礎設施為考量，所以會以防禦性為主。

此外，內政部說，編列韌性預算也規劃補助368處公所協作中心購置資通訊、供電及照明設備、儲物設施、事務用品、個人防護裝備及支援避難收容設施等；內政部也將補助全台7748個村里購置相關維生設備，並加強教育訓練。

內政部表示，也規劃改善公有建築物防火避難空間，將建立符合國內避難需求的完整基礎性維生設備避難設施，並就百處既有公有建築物防火避難空間，優化對外門窗、通風、照明及電源韌性，以及增加動線標示、補助購置通訊設備、急救及消防器材等。

