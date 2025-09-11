亞利桑那州議會訪團拜會 民進黨：台美產業緊密合作
美國亞利桑那州眾議會訪團昨天拜會民進黨。民進黨國際部主任陳文昊表示，台積電在亞利桑那州擴大投資至1650億美元，展現台美緊密的產業合作，也為全球供應鏈韌性注入新動能。
由美國亞利桑那州眾議會國際貿易委員會主席李維羅（Tony Rivero）率領的跨黨派州議員訪團，10日拜會民進黨。雙方就民主發展、兩岸與區域局勢、社會與能源政策，以及台灣與亞利桑那的經貿及高科技合作等議題深入交流。
民進黨國際部主任陳文昊表示，台灣與亞利桑那州關係密切，他特別感謝該州議會長期以來以友台決議等具體行動支持台灣。他說，台灣已是亞利桑那州第八大出口市場及第五大進口來源，2024年雙邊貿易額穩健成長，台灣自該州進口達13億美元，出口超過35億美元。
陳文昊提到，台積電在亞利桑那州擴大投資至1650億美元，興建半導體生產與研發設施，不僅展現台灣與美國緊密的產業合作，也為全球供應鏈韌性注入新動能。
談及兩岸關係，陳文昊指出，總統賴清德主張「以實力求和平」，致力於維持現狀。台灣將持續強化國防，不論是自主研發或對外採購，同時提升經濟韌性，並與國際民主陣營並肩合作。
他並表示，在「對等與尊嚴」的前提下，台灣也願與中國展開交流，推動和平發展。
民進黨國際部副主任邱雯莉表示，不同於其他政黨，民進黨正視中國威脅，並將持續強化國防與經濟安全。
談到價值推動時，新北市議員陳乃瑜強調，民進黨長期重視性別平等、女性參政、人權與轉型正義，並持續爭取勞工與多元族群權益，同時推動青年福利，以及兒少與長照政策。
針對育兒照顧，陳乃瑜表示，為了鼓勵生育，她在議會主張提高生育津貼，中央政府近年也已推出多項補助措施，降低幼托與幼兒園收費，減輕父母的負擔。
民進黨表示，此行來訪的美國議員都是首次踏足台灣。他們在會中表示，很高興能親身感受到台灣人民的熱情好客，並見證台灣經濟與產業的實力、多元而充滿活力的社會風貌，以及對自由民主價值的堅持。他們也期盼未來雙方交流與合作日益密切，讓更多美國民眾認識台灣的貢獻。
