比照2023年普發現金！財政部公布誰能領、如何領
行政院院會通過《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例》，其中2,360億元辦理發放現金。財政部表示，普發1萬元原則比照2023年普發現金6,000元辦理，前置作業跨部會正如火如荼進行中，強調目前尚未公布發放，提醒大家小心詐騙。
財政部特別做出圖卡，分別說明誰能領、如何領。針對發放資格部分，財政部表示，發放資格比照2023年普發現金，以下對象每人都能領1萬元：國內現有戶籍國民、取得居留許可的無戶籍國民、取得永久居留許可的外國人、陸港澳與外國人為我國國民的配偶並取得居留許可、政府機關因公派駐國外人員及其具我國國籍眷屬。
發放方式比照2023年普發現金，規劃以下五種方式方便民眾領，分別為登記入帳，至指定官網（建置中）登記入帳帳戶；ATM領現，至指定金融機構（含郵局）實體ATM領取；郵局領現，至郵局儲匯櫃檯於營業時段領取；直接入帳，特定對象免登記，直接匯入現有撥款帳戶；造冊發放，矯正機關收容人由矯正署造冊發放；特定偏鄉（屏東縣獅子鄉、花蓮縣萬榮鄉、臺東縣金峰鄉）由當地派出所或分駐所造冊發放。
財政部強調，具體發放時程，將待特別預算公布後1個月內開始執行發放作業（並於7個月內發放完畢），相關細節會再另外公布。
