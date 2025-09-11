快訊

大雨狂炸13縣市！氣象署發布大雨特報 「一路下到晚上」

日本iPhone 17全面eSIM！手機可買回台灣用嗎？1版本OK注意保固問題

比照2023年普發現金！財政部公布誰能領、如何領

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
行政院院會通過《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例》，其中2,360億元辦理發放現金。記者杜建重／攝影
行政院院會通過《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例》，其中2,360億元辦理發放現金。記者杜建重／攝影

行政院院會通過《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例》，其中2,360億元辦理發放現金。財政部表示，普發1萬元原則比照2023年普發現金6,000元辦理，前置作業跨部會正如火如荼進行中，強調目前尚未公布發放，提醒大家小心詐騙。

財政部特別做出圖卡，分別說明誰能領、如何領。針對發放資格部分，財政部表示，發放資格比照2023年普發現金，以下對象每人都能領1萬元：國內現有戶籍國民、取得居留許可的無戶籍國民、取得永久居留許可的外國人、陸港澳與外國人為我國國民的配偶並取得居留許可、政府機關因公派駐國外人員及其具我國國籍眷屬。

發放方式比照2023年普發現金，規劃以下五種方式方便民眾領，分別為登記入帳，至指定官網（建置中）登記入帳帳戶；ATM領現，至指定金融機構（含郵局）實體ATM領取；郵局領現，至郵局儲匯櫃檯於營業時段領取；直接入帳，特定對象免登記，直接匯入現有撥款帳戶；造冊發放，矯正機關收容人由矯正署造冊發放；特定偏鄉（屏東縣獅子鄉、花蓮縣萬榮鄉、臺東縣金峰鄉）由當地派出所或分駐所造冊發放。

財政部強調，具體發放時程，將待特別預算公布後1個月內開始執行發放作業（並於7個月內發放完畢），相關細節會再另外公布。

財政部針對普發一萬特別做出圖卡。圖／財政部
財政部針對普發一萬特別做出圖卡。圖／財政部
財政部針對普發一萬特別做出圖卡。圖／財政部
財政部針對普發一萬特別做出圖卡。圖／財政部

郵局 國民 財政部 普發現金

延伸閱讀

現在懷孕也來得及？普發1萬元新生兒也有份 時間點成關鍵

政院樂觀估10月底普發現金 但實際程序恐要拖到11月上旬

農業部擬林地蓋遊蕩犬衛星收容所 林保署：優先考量2場地

政院通過普發現金1萬 領取資格、時間、方式一次看

相關新聞

【重磅快評】柯總召廢了清德宗御詔 大罷免責任別提了

大罷免大失敗，民進黨立院黨團總召柯建銘站在戰犯第一排，屢遭逼宮。昨天民進黨地方黨部主委會議，新竹市黨部主委施乃如為柯建銘...

政院拍板！卓榮泰稱「公布1個月內普發現金」 5大領取方式曝光

為因應台美對等關稅衝擊，行政院會今天通過規模5500億元特別預算案，涵蓋支持產業、安定就業、照顧民生及強化韌性，普發現金...

現在懷孕也來得及？普發1萬元新生兒也有份 時間點成關鍵

行政院11日通過「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」 其中就有外界最為關注的普發現金1萬元，此次...

比照2023年普發現金！財政部公布誰能領、如何領

行政院院會通過《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例》，其中2,360億元辦理發放現金。財政部表示，普發1萬元...

【重磅快評】要首長一日三報 張惇涵把秘書長幹成科長

張惇涵從總統府副秘書長轉任行政院秘書長，被賦予提升政院對外的溝通與攻防量能。他的起手式就是要求首長一天要三次回報輿情，這...

顏寬恒涉貪二審判8年4月 內政部揭未停職原因

國民黨籍立委顏寬恒遭控房屋假買賣與詐領助理費案等，一審依貪汙等罪判刑8年4月，二審今天駁回上訴、維持原判，仍可上訴。內政...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。