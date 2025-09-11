農業部因應對等關稅 照顧農漁方案增至190億元

快訊

中央社／ 台北11日電
農業部為協助產業面對美國加徵對等關稅，原本編列新台幣180億元照顧農漁方案，因考量國際經貿情勢變化有加劇且不可測的趨勢，已將經費提升至190億元。記者曾原信／攝影

農業部為協助產業面對美國加徵對等關稅，原本編列新台幣180億元照顧農漁方案，因考量國際經貿情勢變化有加劇且不可測的趨勢，已將經費提升至190億元。

農業部今天發布新聞稿表示，為協助產業因應美國加徵對等關稅的影響，提出總額達190億元的「強化韌性照顧農漁民支持方案」，針對台灣輸美主要農產品相關產業提供關鍵支持，協助產業因應近期國際經貿情勢變化，並持續強化韌性，提升產業應變能力。

農業部先前提出從金融支持、提升產業競爭力及開拓多元市場等3面向，提供農業貸款利率補助、自動化補助、生產場域設施設備補助、國內外認驗證及標章補助、市場行銷及海外參展獎勵等6大措施，共計180億元。

農業部說，支持農漁民方案自8月7日起受理申請，並陸續核定發放獎勵及補助；農業部將持續針對蘭花、毛豆、茶葉、養殖及遠洋漁獲等輸美主要農漁產品，召開產業座談會，彙集業界建言，滾動檢討方案，以確實反映產業需求，提供精準且有感的具體支持措施。

此外，農業部說，因應國際經貿情勢變化有加劇且不可測的趨勢，再增編10億元，用於協助設置低溫冷藏筒及整修儲備糧倉，並備援碾米設備電力來源，確保糧食調度及供應無虞；另推動國籍小型漁船全面安裝船舶自動識別系統（AIS）、建置漁船（員）進出港管理系統等，強化糧食安全韌性及保衛漁船航海安全。

農業部強調，面對美國關稅政策及國際情勢丕變，將持續透過生產、儲運、產銷及外銷等各項支持措施，輔導產業生產及穩定市場秩序，進一步協助產業轉型升級，鞏固內需市場，並拓展美國等重要海外市場，確保國家安全、產業安穩及國人安心。

