【重磅快評】要首長一日三報 張惇涵把秘書長幹成科長

張惇涵從總統府副秘書長轉任行政院秘書長，被賦予提升政院對外的溝通與攻防量能。他的起手式就是要求首長一天要三次回報輿情，這個做法不僅完全搞錯了重點，更是把政院秘書長當場降格成媒體公關科長。

賴政府在大罷免遭遇重挫，賴卓體制及民進黨的支持度都陷入低潮，賴總統因此展開府院黨局部改組，但這一次的改組不僅被譏為「小風吹」，當中諸多人事安排也引起非議。其中張淳涵被安排轉任政院三長之一的秘書長，當時拔擢他的理由是說他擅長協調。

且不論張惇涵之前有幾次被在野黨質疑散布刪減預算假訊息的發言引發爭議，政院秘書長最重要的任務就是協調部會間事務及政策，所有行政院的公文都要到秘書長這關。由於秘書長對於中央各部會的政策要有一定的嫻熟度及概念，因此過去的秘書長都會由擁有豐富行政歷練或國會經歷者出任，重要性可見一斑。

然而，張惇涵過去的中央行政歷練卻僅是總統府副秘書長及發言人等，其複雜度及規格遠不如行政院。而張惇涵ㄧ上任，行政院就要求各部會含所屬三、四級單位的時事議題，以及正、副首長對外回應時事議題內容摘要，包括例行記者會、涉己記者會、備詢、聯訪、督麥等，若因特殊考量而有不具名回應，都必須通報；且必須在每天上午10時30分、下午2時30分、下午6時30分共三時段通報。

行政院此舉顯然是把賴政府支持度低迷歸咎於各部會對於政策的回應不夠迅速，這完全就是搞錯重點，關鍵是賴政府的政策不得民心以及相關作為引發爭議，網路上就有網友直言說「笨蛋，問題出在萊爾校長」，結果行政院卻把挽救低落支持度，變成首長發言的責任。

行政院此舉讓人很有馬政府第二任執政末期的既視感，當時馬政府支持度也是陷入低檔，對於外界的批評跟質疑草木皆兵。沒想到賴政府才第二年就到了這種杯弓蛇影的程度，重點是這樣的做法不但無法挽救支持度，只會讓首長疲於奔命，不僅把首長當成小學生，堂堂行政院秘書長更把自己做小成了媒體公關科長。

