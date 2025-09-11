顏寬恒涉貪二審判8年4月 內政部揭未停職原因

國民黨籍立委顏寬恒遭控房屋假買賣與詐領助理費案等，一審依貪汙等罪判刑8年4月，二審今天駁回上訴、維持原判，仍可上訴。內政部指出，依「選罷法」規定，顏寬恒所犯案件非屬賄選等罪，不適用該條停職規定；未來如經法院判決確定，且有褫奪公權情事，將依法院判決註銷其立委名籍。

顏寬恒位於台中市沙鹿區豪宅涉侵占國有地遭告發後，顏寬恒以「借款」形式與設計公司負責人假買賣房屋，涉竊占、偽造文書，另顏寬恒疑用人頭詐領助理費幣108萬元，涉貪汙治罪條例等罪。台中地方法院一審依貪汙罪判處顏有期徒刑7年10月、褫奪公權3年，偽造文書6月、竊占國土無罪。

今天台灣高等法院台中分院二審維持原判決，而貪汙罪部分仍可上訴三審。

對於顏寬恒是否停職，內政部指出，立委停權構成要件為「犯賄選罪」及「經法院判處有期徒刑以上之刑而未受緩刑之宣告」，顏寬恒非犯公職選罷法所定賄選罪，因此不適用停權規定。

根據「公職選罷法」第117條規定，當選人犯第97條(對候選人行賄)、第99條(對有投票權人行賄)、第100條(地方民意機關正副首長賄選)、第102條(對團體機構行賄)或第103條(意圖漁利包攬賄選)之罪，經法院判處有期徒刑以上之刑而未受緩刑之宣告者，自判決之日起，當然停止其職務或職權。

內政部續指，依「刑法第36條」規定，褫奪公權者，將褫奪公務員資格，未來顏寬恒犯貪汙罪如經判決確定，且受褫奪公權之宣告，將依刑法規定不得繼續擔任立委。

