快訊

大雨狂炸13縣市！氣象署發布大雨特報 「一路下到晚上」

日本iPhone 17全面eSIM！手機可買回台灣用嗎？1版本OK注意保固問題

聽新聞
0:00 / 0:00

顏寬恒涉貪二審判8年4月 內政部揭未停職原因

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
台中高分院二審今仍依貪汙、偽造文書判顏寬恒8年4月，部分得上訴。記者黃仲裕／攝影
台中高分院二審今仍依貪汙、偽造文書判顏寬恒8年4月，部分得上訴。記者黃仲裕／攝影

國民黨籍立委顏寬恒遭控房屋假買賣與詐領助理費案等，一審依貪汙等罪判刑8年4月，二審今天駁回上訴、維持原判，仍可上訴。內政部指出，依「選罷法」規定，顏寬恒所犯案件非屬賄選等罪，不適用該條停職規定；未來如經法院判決確定，且有褫奪公權情事，將依法院判決註銷其立委名籍。

顏寬恒位於台中市沙鹿區豪宅涉侵占國有地遭告發後，顏寬恒以「借款」形式與設計公司負責人假買賣房屋，涉竊占、偽造文書，另顏寬恒疑用人頭詐領助理費幣108萬元，涉貪汙治罪條例等罪。台中地方法院一審依貪汙罪判處顏有期徒刑7年10月、褫奪公權3年，偽造文書6月、竊占國土無罪。

今天台灣高等法院台中分院二審維持原判決，而貪汙罪部分仍可上訴三審。

對於顏寬恒是否停職，內政部指出，立委停權構成要件為「犯賄選罪」及「經法院判處有期徒刑以上之刑而未受緩刑之宣告」，顏寬恒非犯公職選罷法所定賄選罪，因此不適用停權規定。

根據「公職選罷法」第117條規定，當選人犯第97條(對候選人行賄)、第99條(對有投票權人行賄)、第100條(地方民意機關正副首長賄選)、第102條(對團體機構行賄)或第103條(意圖漁利包攬賄選)之罪，經法院判處有期徒刑以上之刑而未受緩刑之宣告者，自判決之日起，當然停止其職務或職權。

內政部續指，依「刑法第36條」規定，褫奪公權者，將褫奪公務員資格，未來顏寬恒犯貪汙罪如經判決確定，且受褫奪公權之宣告，將依刑法規定不得繼續擔任立委。

賄選 貪汙 顏寬恒 選罷法 內政部 台中市 偽造文書

延伸閱讀

貪108萬助理費 顏寬恒二審重判理由曝！「顏董代收代付總表」是關鍵

顏寬恒二審重判他也判8年2月 林進福喊：天大的冤枉我有服務選民

當庭遭限制出境8月 顏寬恒二審仍重判…豪宅假買賣確定判6月

影／顏寬恒貪汙案今二審宣判 駁回上訴仍判顏7年10月

相關新聞

【重磅快評】柯總召廢了清德宗御詔 大罷免責任別提了

大罷免大失敗，民進黨立院黨團總召柯建銘站在戰犯第一排，屢遭逼宮。昨天民進黨地方黨部主委會議，新竹市黨部主委施乃如為柯建銘...

政院拍板！卓榮泰稱「公布1個月內普發現金」 5大領取方式曝光

為因應台美對等關稅衝擊，行政院會今天通過規模5500億元特別預算案，涵蓋支持產業、安定就業、照顧民生及強化韌性，普發現金...

現在懷孕也來得及？普發1萬元新生兒也有份 時間點成關鍵

行政院11日通過「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」 其中就有外界最為關注的普發現金1萬元，此次...

比照2023年普發現金！財政部公布誰能領、如何領

行政院院會通過《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例》，其中2,360億元辦理發放現金。財政部表示，普發1萬元...

【重磅快評】要首長一日三報 張惇涵把秘書長幹成科長

張惇涵從總統府副秘書長轉任行政院秘書長，被賦予提升政院對外的溝通與攻防量能。他的起手式就是要求首長一天要三次回報輿情，這...

顏寬恒涉貪二審判8年4月 內政部揭未停職原因

國民黨籍立委顏寬恒遭控房屋假買賣與詐領助理費案等，一審依貪汙等罪判刑8年4月，二審今天駁回上訴、維持原判，仍可上訴。內政...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。