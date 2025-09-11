張惇涵令首長回報時事發言 羅智強酸：失言第一名是賴清德

新內閣上任三把火！行政院秘書長張惇涵一上任就下達新指令，要求各部會一天3次通報時事、2小時內回應定調。國民黨團書記長羅智強批評，「民進黨官員失言第一名，就是賴清德總統」，民眾黨立委張啓楷質疑「不要把部會首長當小學生在管」。

羅智強表示，民進黨官員失言第一名就是賴清德，現在派一個親信要來管部會首長的嘴巴，問題是這個親信以前在總統府的時候，也沒有管好賴清德的嘴巴啊？照這種邏輯，乾脆內閣總辭，請賴清德兼任國防部長、外交部長、內政部長、財政部長等，這樣就不用照三餐回報了。

民眾黨立委張啓楷表示，張惇涵應把人民放心上，做好福國利民的事，而不是急著包裝、發言，不要把部會首長當小學生在管，卓內閣最需要的是做好事，不是包裝、文過飾非。

