政院拍板！卓榮泰稱「公布1個月內普發現金」 5大領取方式曝光

為因應台美對等關稅衝擊，行政院會今天通過規模5500億元特別預算案，涵蓋支持產業、安定就業、照顧民生及強化韌性，普發現金也在內，將送立法院審議。行政院長卓榮泰說，請財政部與各部會提早準備執行，方便民眾領取、杜絕詐欺，務必要在特別預算公布1個月內啟動現金發放程序。

「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算」案，預算上限提高至5700億元，此次歲出編列5500億元，財源將編列移用以前年度歲計賸餘4444億元及舉借債務1056億元支應。

預算編列重點包括推動支持產業780億元、安定就業150億元、照顧民生710億元、普發現金2360億元，及強化韌性1500億元；另預留200億元後續編列額度，視後續關稅談判進度等國際情勢，加強支持產業。

針對支持產業，行政院長卓榮泰指出，因應對等關稅20%暫時性關稅，經濟部、農業部、財政部及勞動部已「移緩濟急」，先啟動產業支持方案；他請各部會加速審查，讓產業度過短期衝擊，並推動各項轉型升級輔導措施，積極協助產業拓展多元國際市場。

「金流、訂單不中斷，人才、技術再升級。」經濟部長龔明鑫補充，截至9月10日止，已申請案件達762多件，會盡快處理，期待特別預算盡快通過，也會擴大宣傳實施。

另在安定就業，卓榮泰說，為確保勞保制度穩健運作，特別預算額外挹注100億元，加上公務預算編列1200億元，明年將撥補勞保基金共1300億元，也請勞動部持續即時掌握與處理受衝擊產業與勞工需求，提供全面且適切協助。

對於受影響產業部分，勞動部長洪申翰說，目前通報245家企業、受影響勞工4863人，其中約8成符合薪資補貼範圍，近期減班休息趨勢正在增加，尤其是機械業及金屬製造業較為明顯，勞動部會提供可行的支持，保障勞工權益。

此外，在照顧民生方面，卓榮泰指出，為由教育部、衛福部以及內政部合作，透過加發弱勢補助、擴大關懷獨居長者、補助老屋修繕、降低學雜費調整壓力等措施減輕民眾負擔。除了直接補助，也要強化社福與教育韌性，包括高等教育人才培育、醫療服務品質提升、以及緊急醫療藥品的韌性等。

針對普發現金，卓榮泰指示財政部與各部會合作，提早整備相關執行規劃、強化宣導，方便民眾領取，並杜絕詐欺行為趁隙而入，務必在特別預算公布後1個月內，啟動現金發放程序，使全民受惠。

至於強化韌性部分，卓榮泰表示，請內政部積極督導警政署及消防署，加速執行反恐維安、防災協作中心以及村里防災、緊急衛生裝置建置；而面對中共近常以灰色地帶結合軍事行動等混合威脅手段，國防部這次籌編特別預算來厚實戰備能量；另外，海洋委員會海巡署也扮演強化國家安全功能，應如期如質達成預定目標。

他也提到，行政院已設立「台美關稅談判及產業支持方案網站」，內容包含美國關稅說明、產業影響評估及產業支持方案等，請各部會多加以推廣，務必讓相關產業及民眾瞭解各項政府支持措施。 普發現金領取方式曝光。圖／行政院提供 行政院會11日通過韌性特別預算案，共四大主軸。圖／行政院提供

商品推薦