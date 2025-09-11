墨西哥擬對進口汽車、製造業加徵關稅 經貿辦：密切關注

快訊

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
墨西哥將對進口中國及多個亞洲出口國生產汽車徵收關稅，最高可達50%關稅。圖為中國電動車比亞迪在墨西哥市的的展售門市。圖／路透

墨西哥擬對汽車、製造業進口在內部分產業加徵關稅，不只中國大陸面臨50％高關稅，其他亞洲國家也被點名，而台灣為對墨貿易順差國，且有許多汽車配件出口至墨國，產業關注對台衝擊。經貿談判辦公室說明，此項草案仍待墨國國會通過，將密切關注法案範圍與立法實施時程，維護業者在墨國經貿權益。

行政院發言人李慧芝也強調，相關資訊政府都有掌握。

墨西哥關稅新政背後，指向川普政府一直向拉丁美洲各國施壓，要求限制和中國大陸往來，也包括防堵大陸貨品經墨西哥等第三國「繞道」進入美國市場，藉此規避美方高額關稅。日前墨西哥已對來自中國大陸的多項商品課徵關稅，包括汽車、電商產品、服飾、鞋類以及部分工業製成品。

對於墨西哥政府將提案對汽車和製造業在內部分產業進口課徵關稅，解決貿易失衡問題，經貿辦秘書徐崇欽出席行政院會後記者會時說明，政府密切關注貿易夥伴面對美國關稅所採取的措施，墨西哥政府行政部門是於9月10日公布擬修正該國的進出口稅法草案，仍待該國國會審查通過。

徐崇欽說明，墨國法案針對的產品項目，涵蓋十餘產業別、計1371項貨品。包括汽車、汽車零配件、摩托車、家電、鋼鋁、塑膠、玻璃、紡織、成衣、鞋類、家具、玩具、皮革、化妝品等業別；關稅增幅從5％至45%不等，調高後關稅依不同稅號將被課10％至50%的新稅率。

徐崇欽指出，2024年我對墨出口79.1億美元，自墨進口29.6億美元，墨對我貿易逆差達49.5億美元，主要為台商在墨北美墨邊境投資所帶動的貿易效應。他說，我國和墨西哥都是WTO會員，未來政府將持續密切關注墨國法案的範圍與立法實施時程，並在多邊及雙邊場域維護我商在墨國經貿權益。

