現在懷孕也來得及？普發1萬元新生兒也有份 時間點成關鍵
行政院11日通過「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」 其中就有外界最為關注的普發現金1萬元，此次領取規則與先前沒有太多差別，包括國內現有戶籍國民、取得居留許可的無戶籍國民、取得永久居留許可的外國人、大陸地區、港澳、外國人為我國國民的配偶並取得居留許可、政府機關因公派駐國外人員及其具我國國籍眷屬、新生兒也都領得到等六類人都可領到。
根據規劃，行政院會今日通過韌性特別預算案送立法院審議後，若順利三讀並在10月上旬公布生效，最快10月下旬就能發放；領取截止時間部分，一般民眾為明年4月上旬，新生兒領取時間則為明年5月上旬。
換句話說，現在已懷孕三個月的孕媽媽，有望在明年截止日期前領到，而懷孕兩個月的可能就有點在緊繃邊緣，假設立院三讀闖關不順利，那發放時程就會整個往後延，若是想要賭一把，衝一發現在懷孕，也許在明年截止領取前也能領到新生兒的1萬元。
至於領取規則，則包括直接入帳、登記入帳、ATM領現、郵局領現、造冊發放等方式。
