現在懷孕也來得及？普發1萬元新生兒也有份 時間點成關鍵

民眾黨前主席柯文哲日前7000萬元交保，連日占據各大媒體版面，外界對司法是否遭到政治操弄，構陷入罪甚至押人取供高度熱議，然而，不管是專家學者還是名嘴網紅，說再多都比不上自己「同事」是如何看待柯文哲案，在司法院內部網站、僅供法官匿名發表意見的法官論壇上，有法官貼文指「檢方用那些荒謬到連同業人都看不下去的理由請求續押或抗告」，四分五裂的豈止是柯文哲說的台灣，連國家最後一道防線「司法」，也被執政黨搞到分崩離析。

2025-09-11 13:03