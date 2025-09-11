快訊

普發1萬元GDP約增0.415個百分點 龔明鑫：搭配促銷成效更好

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
普發現金將於特別預算公布後一個月內開始執行發放作業，並於7個月內發放完畢。記者胡經周／攝影
行政院會今天通過特別預算案，其中編列2360億元用於普發現金1萬元。國發會今預估指出，普發現金對GDP的貢獻大約0.415個百分點；經濟部長龔明鑫則說，若有搭配相關活動或促銷，且不用於日用品等替代性消費，加上明年有擴大內需的計劃，效果應會比過去更好。

根據財政部規劃，普發現金發放方式將比照2023年普發6000元，不分老少都能領，領取方式包括直接入帳、登記入帳、ATM領現、郵局領現及造冊發放等；至於預估時程，財政部長莊翠雲說，為尊重立法院，會待特別預算通過後，於一個月內執行發放，目前已組成專案小組進行前置作業。

對於普發現金能帶動多少經濟效益，國發會經發處長陳美菊說明，過去三倍券約帶動GDP約1016億、0.53個百分點；五倍券部分，約帶動1926億到2013億左右，長期產值達2500億，推估國內零售業、餐飲業營業額都轉為正成長；2023年普發6000元部分，主計總處估計約帶動0.3個百分點效益。

陳美菊說，普發現金1萬元總金額是2360億元，依照之前參考三倍券的邊際效益約0.48、主計總處GDP平減指數，推估今年普發現金對GDP的貢獻大約為0.415個百分點。

經濟部長龔明鑫說，按照比例換算，普發萬元對GDP的貢獻理論上可以到0.5個百分點，但仍視替代性消費，或是錢被存下來的比例才能知道。他說，若搭配活動或促銷，不要買日用品等替代性消費的話，效果就會很好。

龔明鑫提到，剛好明年度有擴大內需計畫，不管是會展產業或是演唱會、運動賽事的促進觀光，這些皆為額外增加，若與普發萬元相互搭配，相信效果會比過去更好。

