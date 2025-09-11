快訊

【重磅快評】柯總召廢了清德宗御詔 大罷免責任別提了

聯合報／ 主筆室　
台灣大罷免失利後，民進黨立院黨團總召柯建銘（右）去留議題持續受到討論，賴清德回應「要找戰犯就找我，責任我來扛」。圖／聯合報系資料照片

罷免大失敗，民進黨立院黨團總召柯建銘站在戰犯第一排，屢遭逼宮。昨天民進黨地方黨部主委會議，新竹市黨部主委施乃如為柯建銘抱不平，指地方支持者希望823後民進黨要團結，不要找戰犯。兼任民進黨主席的總統賴清德說，沒有要找戰犯，「我就是戰犯，要找戰犯就找我，責任我來扛」。

「我就是戰犯」；雖然史無前例的大罷免輸到脫褲，賴清德不改霸氣。

「要找戰犯就找我」；斬戰犯戲碼演不下去，黨內譁然，賴清德叫大家閉嘴。

「責任我來扛」；還有人敢裝白目聽不懂？媒體報導，賴清德隨後補上一句，「這題已經過了，不要再提了」。

大罷免全軍覆沒，賴清德不演一齣斬戰犯戲碼，無法平息眾怒。但賴清德、卓榮泰、柯建銘就是最主要的三大戰犯，如果賴清德不當周處，卓榮泰也斬不得，只好借柯建銘人頭一用，再揪幾個小戰犯或假戰犯當替死鬼。但黨秘書長林右昌和部分閣員已就地問斬，柯建銘卻堅拒就戮，挑戰賴清德威信。

清德宗要斬柯總召，連下金牌，先是子弟兵圍攻逼退，接著是黨團幹部請辭表態，然後是黨中央連署逼宮，最後是清德宗親頒御詔黨團改選。沒想到，總召急召曹植和白居易來援，「相煎何太急」和「此時無聲勝有聲」，二句詩就廢了清德宗的金牌和御詔。

賴清德只好訕訕然說，絕對沒有要找戰犯，要找戰犯就找我。既然賴清德自承是戰犯，什麼責任、什麼社會期待，當然也不要再提了。這才是新任黨秘書長徐國勇跟著學舌「此時無聲勝有聲」的真義。

賴清德已經說了，大罷免之後，台灣社會必須「休養生息」。也就是說，民進黨要進入戰力整補，等候另一波衝鋒號角隨時響起。事實上，2026選舉，以「割喉割到斷」經典必殺技傳世的邱義仁，已經就位；各派系山頭都要服從大局，戰犯秋決之事，就暫時不提了。

至於身兼中常委的立委王世堅，此前猶稱「倚天劍、屠龍刀不輕易出鞘，但出鞘的時候就要見血」，他沒看到賴清德早就把倚天劍、屠龍刀都舞鈍了，還能砍誰？綠委邱議瑩也指控柯建銘聽不進不同意見，使得黨團內部很辛苦很折磨，大家心力交瘁；她應該不是在指桑罵槐，但那個最大的戰犯，不正是如此？

罷免 賴清德 柯建銘 王世堅 邱義仁 邱議瑩 林右昌 卓榮泰 民進黨

