賴總統出席竹縣義民祭 盼台灣成為全球客家中心
總統賴清德今天出席新竹縣義民祭表示，客家話已成為台灣的國家語言，現在還可透過客語程式，讓想學客語民眾便利學習，將持續保存客家文化與產業，盼台灣成為全球客家中心。
新竹縣新埔褒忠亭義民廟義民祭祭祀大典今天舉行，賴總統、客家委員會主任委員古秀妃、新竹縣長楊文科、竹北市長鄭朝方等人出席。
賴總統致詞表示，義民爺忠義精神團結民眾，如今一樣保護國家與人民，守護民主自由的憲政體制，堅持中華民國和中華人民共和國互不隸屬，也堅持主權不得侵犯併吞，而中華民國台灣的前途，只有人民可決定。
賴總統指出，他今天用具體行動表達支持客家文化，也感謝客家民眾於各地貢獻心力，歷任總統重視推動，如前總統陳水扁推客家電台、桐花季，而前總統蔡英文推浪漫台三線與客庄建設，政府都以預算支持文化保存與產業發展。
他說，客家話已成為台灣的國家語言將持續推廣，現在還有客語程式可用，方便民眾學習客家話。
賴總統表示，他提出「六支劍」政策，包含公共客家是推廣客語、飲食客家則打造客家美食品牌、創業客家是助客庄青年返鄉創業工作、青年客家為協助青年需求並解決、區域客家是串連重要客庄、國際客家要讓台灣成為全球客家中心。
他說，感謝客家鄉親長期在各領域付出，未來將持續以行動支持客庄繁榮與文化傳承。
新竹縣長楊文科表示，今年是義民廟建廟237週年，褒忠亭義民節慶典是國家指定重要民俗，屬客庄傳承的無形文化資產，具有指標性與文化資產價值。
他說，此次義民祭主軸包括教育扎根與客家文化推廣傳承，文化局與義民廟共同在祭典區學校徵選學生擔任祝禱生和禮生，鼓勵說客語，並傳承義民祭典及客家文化。
