快訊

用水多日發現異味…北市文山區水塔內驚見男屍 疑非大樓住戶

從iPhone 17定價看蘋果策略 彭博：庫克要讓消費者習慣「這價位」

賴總統出席竹縣義民祭 盼台灣成為全球客家中心

中央社／ 新竹縣11日電

總統賴清德今天出席新竹縣義民祭表示，客家話已成為台灣的國家語言，現在還可透過客語程式，讓想學客語民眾便利學習，將持續保存客家文化與產業，盼台灣成為全球客家中心。

新竹縣新埔褒忠亭義民廟義民祭祭祀大典今天舉行，賴總統、客家委員會主任委員古秀妃、新竹縣長楊文科、竹北市長鄭朝方等人出席。

賴總統致詞表示，義民爺忠義精神團結民眾，如今一樣保護國家與人民，守護民主自由的憲政體制，堅持中華民國和中華人民共和國互不隸屬，也堅持主權不得侵犯併吞，而中華民國台灣的前途，只有人民可決定。

賴總統指出，他今天用具體行動表達支持客家文化，也感謝客家民眾於各地貢獻心力，歷任總統重視推動，如前總統陳水扁推客家電台、桐花季，而前總統蔡英文推浪漫台三線與客庄建設，政府都以預算支持文化保存與產業發展。

他說，客家話已成為台灣的國家語言將持續推廣，現在還有客語程式可用，方便民眾學習客家話。

賴總統表示，他提出「六支劍」政策，包含公共客家是推廣客語、飲食客家則打造客家美食品牌、創業客家是助客庄青年返鄉創業工作、青年客家為協助青年需求並解決、區域客家是串連重要客庄、國際客家要讓台灣成為全球客家中心。

他說，感謝客家鄉親長期在各領域付出，未來將持續以行動支持客庄繁榮與文化傳承。

新竹縣長楊文科表示，今年是義民廟建廟237週年，褒忠亭義民節慶典是國家指定重要民俗，屬客庄傳承的無形文化資產，具有指標性與文化資產價值。

他說，此次義民祭主軸包括教育扎根與客家文化推廣傳承，文化局與義民廟共同在祭典區學校徵選學生擔任祝禱生和禮生，鼓勵說客語，並傳承義民祭典及客家文化。

新竹 客語 客家文化

延伸閱讀

「怎麼回事？」川普對俄態度保留 波蘭總統與川通話稱團結

賴清德出席全國義民祭 強調民進黨以行動重視客家鄉親

賴總統：「屠刀一直不在民進黨手上」 籲各縣市理性討論

桃園客家音樂饗宴、沙畫嘉年華連7年舉辦 張善政出席

相關新聞

獨／張惇涵新官上任第一把火 首長時事發言須一天三時段回報

賴政府啟動內閣改組，行政院秘書長由張惇涵接任，盼藉此強化內閣溝通論述與戰鬥力。據了解，在張惇涵指示下，已要求各部會的時事...

墨西哥擬對進口汽車、製造業加徵關稅 經貿辦：密切關注

墨西哥擬對汽車、製造業進口在內部分產業加徵關稅，不只中國大陸面臨50％高關稅，其他亞洲國家也被點名，而台灣為對墨貿易順差...

現在懷孕也來得及？普發1萬元新生兒也有份 時間點成關鍵

行政院11日通過「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」 其中就有外界最為關注的普發現金1萬元，此次...

【重磅快評】柯總召廢了清德宗御詔 大罷免責任別提了

大罷免大失敗，民進黨立院黨團總召柯建銘站在戰犯第一排，屢遭逼宮。昨天民進黨地方黨部主委會議，新竹市黨部主委施乃如為柯建銘...

普發1萬元GDP約增0.415個百分點 龔明鑫：搭配促銷成效更好

行政院會今天通過特別預算案，其中編列2360億元用於普發現金1萬元。國發會今預估指出，普發現金對GDP的貢獻大約0.41...

柯文哲交保北檢抗告 理由為何連同業法官都看不下去？

民眾黨前主席柯文哲日前7000萬元交保，連日占據各大媒體版面，外界對司法是否遭到政治操弄，構陷入罪甚至押人取供高度熱議，然而，不管是專家學者還是名嘴網紅，說再多都比不上自己「同事」是如何看待柯文哲案，在司法院內部網站、僅供法官匿名發表意見的法官論壇上，有法官貼文指「檢方用那些荒謬到連同業人都看不下去的理由請求續押或抗告」，四分五裂的豈止是柯文哲說的台灣，連國家最後一道防線「司法」，也被執政黨搞到分崩離析。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。