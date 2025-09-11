爆經濟部5月突廢止取締盜濫採土石方案 陳菁徽：美濃濫採案的大壞人

高雄美濃區成功和新吉洋段多處農地和國有地，遭盜採土石後回填營建廢棄物，留下4大坑洞。國民黨立委陳菁徽今爆料，指關鍵是一份跨部會、跨中央與地方的「加強取締陸上及海域盜濫採土石處理方案」，今年5月被經濟部突襲式廢止，才製造僥倖空間，讓不肖業者不法盜採，呼籲中央應介入，並以專案處理恢復。

陳菁徽指出，行政院2003年時由負責地質調查、礦產土石資源的經濟部，跟查緝不法的內政部等機關，共同提出「加強取締陸上及海域盜濫採土石處理方案」，行政院核定後，持續施行至今年。據該方案內容，環保、警政、建設、工務、農業、地政及交通等單位，組成盜濫採土石聯合取締小組，一直都有警方在專案查緝，且受經濟部督導及抽查。

陳菁徽說，該方案卻在今年5月6日被經濟部突襲式廢止，據行政院公報紀錄，指經濟部刊登同一天便「即日廢止」，地方政府也在同一天才收到公文，才知道中央所支持的取締盜濫採土石處理方案，憑空消失。

陳菁徽稱，美濃的濫採砂石案，不肖業者只是小咖的壞人，經濟部跟行政院的首長和主管們，才是大咖的壞人。首先，原本取締盜濫採土石處理方案是跨中央訂定出來，經過行政院核定，經濟部在廢止前沒跨機關溝通，逃避行政院核定，根本濫權。

陳說，其二，廢止資訊在行政院公報刊登前，難道都沒人把關？行政院竟放任傷害國土的決定，一路闖關成功刊登在行政院公報上，根本在放水。此外，經濟部廢止的理由，稱自己違反行政程序法，硬生生把行政程序法的主管機關法務部擺在一邊。經濟部認為督導取締盜濫採土石是違法，顛覆大家三觀，根本是瀆職。

陳菁徽要求，經濟部與行政院應承認錯誤並道歉，且行政院應馬上介入，讓經濟部恢復被廢止的「加強取締陸上及海域盜濫採土石處理方案」。至於美濃遭盜採砂石的大坑洞，應立即以中央層級的「陸上盜濫採土石坑洞善後處理計畫」專案處理，並把執行進度誠實向國人公開。 立委陳菁徽指出，據行政院公報紀錄，經濟部刊登廢止「加強取締陸上及海域盜濫採土石處理方案」同一天便即日廢止。圖／立委陳菁徽辦公室提供

