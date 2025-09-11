快訊

Lulu和陳漢典宣布結婚！吳宗憲200萬紅包準備好 曝兩人婚宴時間

小心白買！台女赴日掃「超夯電器」機場全被丟 官方明文禁帶登機、託運

買新機怕摔到！犀牛盾推全新iPhone 17系列手機殼 意外手滑也安心

獨／張惇涵新官上任第一把火 首長時事發言須一天三時段回報

聯合報／ 記者黃婉婷程平／台北即時報導
賴政府啟動內閣改組，行政院秘書長由張惇涵接任，盼藉此強化內閣溝通論述與戰鬥力。據了解，在張惇涵指示下，已要求各部會的時事議題，以及正、副首長對外回應時事議題內容摘要，必須一天分三時段回報政院。圖／聯合報系資料照片
賴政府啟動內閣改組，行政院秘書長由張惇涵接任，盼藉此強化內閣溝通論述與戰鬥力。據了解，在張惇涵指示下，已要求各部會的時事議題，以及正、副首長對外回應時事議題內容摘要，必須一天分三時段回報政院。圖／聯合報系資料照片

賴政府啟動內閣改組，行政院秘書長由張惇涵接任，盼藉此強化內閣溝通論述與戰鬥力。據了解，在張惇涵指示下，已要求各部會的時事議題，以及正、副首長對外回應時事議題內容摘要，必須一天三次回報政院；各單位收到相關議題資訊時，即刻提供相關資訊，並於2個小時內提供回應基調與規畫。

張惇涵這次自總統府副秘書長轉任行政院秘書長，被賦予提升政院對外的溝通與攻防量能。 因此，行政院3日開始要求部會必須通報時事議題後，有部會說是張惇涵「新官上任三把火」。

據了解，行政院要求各部會含所屬三、四級單位的時事議題，以及正、副首長對外回應時事議題內容摘要，包括例行記者會、涉己記者會、備詢、聯訪、督麥等，若因特殊考量而有不具名回應，都必須通報；且必須在每天上午10時30分、下午2時30分、下午6時30分共三時段通報。

行政院要求，首次通報必須載明回報單位、發生時間、發言長官／評論者、場合、發言／評論內容概要、是否需回應／再次補充說明等項目，若有補充回應規畫則要標注「續報」。

政院更要求，各單位要判斷是否有再行澄清的內容，並於1小時內提出預擬回應規畫；相關單位在收到通報資訊時，則必須即刻提供相關資訊，並於2個小時內提供回應基調與規畫，以加強對外的溝通與攻防量能。

溝通 行政院 張惇涵

延伸閱讀

卓榮泰：近期預算朝野操作出模式 盼韓國瑜「跟我們保持暢通」

9月21日國家防災日活動起跑 張惇涵：災變不分藍綠國界 有準備更安全

鄭麗君：續爭取關稅 張惇涵盯緊各部會

新任政院秘書長張惇涵允扮演「控球後衛」 精準傳球到有利得分位置

相關新聞

柯文哲交保北檢抗告 理由為何連同業法官都看不下去？

民眾黨前主席柯文哲日前7000萬元交保，連日占據各大媒體版面，外界對司法是否遭到政治操弄，構陷入罪甚至押人取供高度熱議，然而，不管是專家學者還是名嘴網紅，說再多都比不上自己「同事」是如何看待柯文哲案，在司法院內部網站、僅供法官匿名發表意見的法官論壇上，有法官貼文指「檢方用那些荒謬到連同業人都看不下去的理由請求續押或抗告」，四分五裂的豈止是柯文哲說的台灣，連國家最後一道防線「司法」，也被執政黨搞到分崩離析。

爆經濟部5月突廢止取締盜濫採土石方案 陳菁徽：美濃濫採案的大壞人

高雄美濃區成功和新吉洋段多處農地和國有地，遭盜採土石後回填營建廢棄物，留下4大坑洞。國民黨立委陳菁徽今爆料，指關鍵是一份...

獨／張惇涵新官上任第一把火 首長時事發言須一天三時段回報

賴政府啟動內閣改組，行政院秘書長由張惇涵接任，盼藉此強化內閣溝通論述與戰鬥力。據了解，在張惇涵指示下，已要求各部會的時事...

政院拍板普發現金預算 民眾黨團酸政院：卓非今是

行政院會今天將通過韌性特別預算案，財政部預估最快10月下旬開始領取。民眾黨立法院黨團批評，大罷免前，民進黨說普發現金等同...

李洋行政院會初登板 運動部施政將兼顧學生運動員學業與訓練

運動部9月9日揭牌，首年預算達214.32億元，首任部長李洋今赴行政院會報告未來施政要點，提出落實全民運動、整合競技運動...

一般補助款改申請制 藍批中央集權又集錢：已提案立法拉高位階

中央統籌分配稅款與補助款爭議至今未解，國民黨立院黨團今開記者會，立委賴士葆指出，中央原先砍一般性補助款，追加預算後又故技...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。