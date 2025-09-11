獨／張惇涵新官上任第一把火 首長時事發言須一天三時段回報
賴政府啟動內閣改組，行政院秘書長由張惇涵接任，盼藉此強化內閣溝通論述與戰鬥力。據了解，在張惇涵指示下，已要求各部會的時事議題，以及正、副首長對外回應時事議題內容摘要，必須一天三次回報政院；各單位收到相關議題資訊時，即刻提供相關資訊，並於2個小時內提供回應基調與規畫。
張惇涵這次自總統府副秘書長轉任行政院秘書長，被賦予提升政院對外的溝通與攻防量能。 因此，行政院3日開始要求部會必須通報時事議題後，有部會說是張惇涵「新官上任三把火」。
據了解，行政院要求各部會含所屬三、四級單位的時事議題，以及正、副首長對外回應時事議題內容摘要，包括例行記者會、涉己記者會、備詢、聯訪、督麥等，若因特殊考量而有不具名回應，都必須通報；且必須在每天上午10時30分、下午2時30分、下午6時30分共三時段通報。
行政院要求，首次通報必須載明回報單位、發生時間、發言長官／評論者、場合、發言／評論內容概要、是否需回應／再次補充說明等項目，若有補充回應規畫則要標注「續報」。
政院更要求，各單位要判斷是否有再行澄清的內容，並於1小時內提出預擬回應規畫；相關單位在收到通報資訊時，則必須即刻提供相關資訊，並於2個小時內提供回應基調與規畫，以加強對外的溝通與攻防量能。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言