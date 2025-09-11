獨／張惇涵新官上任第一把火 首長時事發言須一天三時段回報

賴政府啟動內閣改組，行政院秘書長由張惇涵接任，盼藉此強化內閣溝通論述與戰鬥力。據了解，在張惇涵指示下，已要求各部會的時事議題，以及正、副首長對外回應時事議題內容摘要，必須一天三次回報政院；各單位收到相關議題資訊時，即刻提供相關資訊，並於2個小時內提供回應基調與規畫。

張惇涵這次自總統府副秘書長轉任行政院秘書長，被賦予提升政院對外的溝通與攻防量能。 因此，行政院3日開始要求部會必須通報時事議題後，有部會說是張惇涵「新官上任三把火」。

據了解，行政院要求各部會含所屬三、四級單位的時事議題，以及正、副首長對外回應時事議題內容摘要，包括例行記者會、涉己記者會、備詢、聯訪、督麥等，若因特殊考量而有不具名回應，都必須通報；且必須在每天上午10時30分、下午2時30分、下午6時30分共三時段通報。

行政院要求，首次通報必須載明回報單位、發生時間、發言長官／評論者、場合、發言／評論內容概要、是否需回應／再次補充說明等項目，若有補充回應規畫則要標注「續報」。

政院更要求，各單位要判斷是否有再行澄清的內容，並於1小時內提出預擬回應規畫；相關單位在收到通報資訊時，則必須即刻提供相關資訊，並於2個小時內提供回應基調與規畫，以加強對外的溝通與攻防量能。

