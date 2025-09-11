快訊

Lulu和陳漢典宣布結婚！吳宗憲200萬紅包準備好 曝兩人婚宴時間

小心白買！台女赴日掃「超夯電器」機場全被丟 官方明文禁帶登機、託運

買新機怕摔到！犀牛盾推全新iPhone 17系列手機殼 意外手滑也安心

政院拍板普發現金預算 民眾黨團酸政院：卓非今是

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
民眾黨立法院黨團批評，大罷免前，民進黨說普發現金等同於助老共攻台，如今改口是「照顧民生」，原來這就是「卓非今是」。圖取自民眾黨團臉書。
民眾黨立法院黨團批評，大罷免前，民進黨說普發現金等同於助老共攻台，如今改口是「照顧民生」，原來這就是「卓非今是」。圖取自民眾黨團臉書。

行政院會今天將通過韌性特別預算案，財政部預估最快10月下旬開始領取。民眾黨立法院黨團批評，大罷免前，民進黨說普發現金等同於助老共攻台，如今改口是「照顧民生」，原來這就是「卓非今是」。

民眾黨團指出，行政院院會今天交出「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例工作項目報告」報告，內容包括普發一萬資格、方法與推估期程，報告上大大標題宣傳普發現金是「照顧民生、照顧弱勢」，但對比大罷免前民進黨黨公職的發言，原來「32：0」真的能讓民主進步黨「被認知作戰」 。

民眾黨團列舉，大罷免前賴清德總統說「發一萬能幹嘛？買個菜就沒了！」；行政院長卓榮泰說普發現金不只違憲還要舉債「我天人交戰！」；民進黨團總召柯建銘說，普發現金是賣台，藍白買票必遭人民唾棄；民進黨團前幹事長吳思瑤說，中國官媒和藍白口徑一致，普發現金是中共認知作戰介入罷免；民進黨立委沈伯洋說，普發現金是共產黨的招，先窮台、再統一。

民眾黨團質疑，民進黨今天敲鑼打鼓普發現金，到底是照顧民生，還是在幫共產黨窮台、顛覆謀奪台灣。大罷免前的民進黨有多愛造謠、多囂張，現在看起來就有多可笑。財政部今日報告，更重重打臉了民進黨的總統與行政院長，政府連年鉅額超徵，還財於民天經地義，對美關稅談判不力，導致台灣諸多產業因關稅高於主要競爭對手而趨於弱勢，直至今日已有近200家公司、超過3900員工需放無薪假。

民眾黨團強調，「在野黨提案普發現金，合情合理合法！」卻在大罷免期間，遭到民進黨從總統、立委與側翼集體汙名化，總統還硬拗「屠刀從來不在民進黨手上」。立法院新的會期即將開始，但願民進黨不要再為反對而反對，務實誠懇面對台灣當前危機，解決台灣迫切需解決的能源與民生問題，切勿浪費國家資源搞政治鬥爭，幫著共產黨窮台、害台、顛覆台灣。

民進黨 大罷免 發現金

延伸閱讀

沈伯洋嘆「被裝針孔成死局」再貼照片 楊蕙如傻眼：最好中共會用這麼破爛的

【重磅快評】好加在 大家沒有瘋成沈伯洋想要的樣子

沈伯洋貼照片「現在是要打我被害妄想症？」 警：委員若提告積極偵辦

曝照片疑遭針孔偷拍 沈伯洋：藍白現在要打我被害妄想症？

相關新聞

爆經濟部5月突廢止取締盜濫採土石方案 陳菁徽：美濃濫採案的大壞人

高雄美濃區成功和新吉洋段多處農地和國有地，遭盜採土石後回填營建廢棄物，留下4大坑洞。國民黨立委陳菁徽今爆料，指關鍵是一份...

獨／張惇涵新官上任第一把火 首長時事發言須一天三時段回報

賴政府啟動內閣改組，行政院秘書長由張惇涵接任，盼藉此強化內閣溝通論述與戰鬥力。據了解，在張惇涵指示下，已要求各部會的時事...

政院拍板普發現金預算 民眾黨團酸政院：卓非今是

行政院會今天將通過韌性特別預算案，財政部預估最快10月下旬開始領取。民眾黨立法院黨團批評，大罷免前，民進黨說普發現金等同...

李洋行政院會初登板 運動部施政將兼顧學生運動員學業與訓練

運動部9月9日揭牌，首年預算達214.32億元，首任部長李洋今赴行政院會報告未來施政要點，提出落實全民運動、整合競技運動...

一般補助款改申請制 藍批中央集權又集錢：已提案立法拉高位階

中央統籌分配稅款與補助款爭議至今未解，國民黨立院黨團今開記者會，立委賴士葆指出，中央原先砍一般性補助款，追加預算後又故技...

賴清德出席全國義民祭 強調民進黨以行動重視客家鄉親

「義魄千秋－2025全國義民祭」今年在新埔褒忠亭義民廟舉辦，今年適逢建廟237年，吸引大批信徒前來，今天舉行義民爺祭祀大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。