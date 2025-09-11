李洋行政院會初登板 運動部施政將兼顧學生運動員學業與訓練

快訊

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
運動部長李洋。記者黃婉婷／攝影
運動部9月9日揭牌，首年預算達214.32億元，首任部長李洋今赴行政院會報告未來施政要點，提出落實全民運動、整合競技運動結構與制度、提升台灣舉辦國際大型賽會的能力與能見度、促進運動產業的商業發展、實踐永續與多元價值、投入青少年與基層人才培育等六大方向。

針對整合競技運動制度，李洋補充，未來體育班相關議題，運動部將與教育部共同討論，也會聆聽基層教練和教師聲音，思考如何施行會對未來競技運動員和學生運動員，讓學業和訓練並重；國訓中心、競技運動司和運動團體會形成緊密合作，保護選手權益。

運動部今日行政院院會向卓院長報告「開創台灣運動新時代」，運動部組織架構為1部1署3中心，以運動壯大台灣為願景，新設全民運動署及國家運動產業發展中心，推動全民運動及發展運動產業，與國家運動訓練中心及國家運動科學中心攜手合作強化競技運動。

而未來六大方向細節，運動部指出，落實全民運動部分，包括系統性強化基層運動設施，培養全民規律運動習慣，讓運動真正融入每一位國民的日常。

整合競技運動結構與制度、方面，將推動國訓中心及各單項協會緊密合作，打造更有系統、更透明的運動環境。學生運動員的學業與競技訓練並重，發展個人未來 及社會永續發展。

提升台灣舉辦國際大型賽會的能力與能見度部分，爭取舉辦更具代表性國際大型賽事，讓台灣在世界舞台上的運動形象更具影響力；促進運動產業的商業發展部分，透過法規調整、資源整合與跨界合作，讓台灣的 運動產業鏈更加完善，創造更多元的商業機會。

此外，實踐永續與多元價值方面，會關注性別平權、身心障礙運動與高齡健康等議題，讓運動成為推動社會進步的重要力量；投入青少年與基層人才培育，則會擴增基層人口數量與多元選才，小學階段強調多樣化運動經驗，符合長期運動發展模型原則。

運動 永續 行政院

