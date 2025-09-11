快訊

一般補助款改申請制 藍批中央集權又集錢：已提案立法拉高位階

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
國民黨立院黨團今開記者會。
中央統籌分配稅款與補助款爭議至今未解，國民黨立院黨團今開記者會，立委賴士葆指出，中央原先砍一般性補助款，追加預算後又故技重施改申請制，因此他已提案，要將一般性補助款辦法，從行政命令拉高至條例。黨團首席副書記長林沛祥也批，行政院知法、玩法、亂法，把所有錢都扣在自己手上集權又集錢。

賴士葆說，中央給地方的錢分為三塊，分別為統籌分配稅款、一般性補助款及計畫行補助款，財劃法修正後，表面上右邊多一點錢，卻是左邊砍一點掉，實質上原地踏步。且主計處5月突砍掉地方政府的一般性補助款，上次通過追加預算636億後，主計處又故技重施，擬將一般性補助款範圍從原先明確的教育、社福及基本設施，改為「具經常性、普及性、基本建設或維運性質、財政均衡」等抽象用途，要地方提撥搭配款還要申請，增加地方政府行政成本及財源的不確定。

賴說，為釜底抽薪他已經提案，要將一般性補助款的補助辦法，從行政命令拉高至條例，原本8月底就要審查了，但當時有特別預算要審而延後，希望新的召委趕快排案審查，別讓行政院有這麼多玩弄法律的空間。

林沛祥也舉基隆市為例，現行統籌分配稅款歲入多了73億，但計畫型補助直接從51億掉到23億多，大砍28億，更誇張的是一般性補助款從89億掉到9億，導致基隆市府歲入比去年短少36億，因此一般性補助款不應改申請制，畢竟納稅人的錢，是地方拿來辦教育、社福把市政做好的補助款，批評行政院知法、玩法、亂法，全台22縣市都遇到同樣境遇，「中央不能把所有錢都扣在自己手上，集權又集錢」。

林沛祥補充，新版財劃法其實只是統籌分配款重新分配，全國地方多了4千多億，各縣市首長都認同，但針對一般性補助款改成申請制，以及計畫型補助款被大幅刪減，嚴重衝擊地方財政，才是引發地方反彈。

補助款 行政院 林沛祥

相關新聞

爆經濟部5月突廢止取締盜濫採土石方案 陳菁徽：美濃濫採案的大壞人

高雄美濃區成功和新吉洋段多處農地和國有地，遭盜採土石後回填營建廢棄物，留下4大坑洞。國民黨立委陳菁徽今爆料，指關鍵是一份...

獨／張惇涵新官上任第一把火 首長時事發言須一天三時段回報

賴政府啟動內閣改組，行政院秘書長由張惇涵接任，盼藉此強化內閣溝通論述與戰鬥力。據了解，在張惇涵指示下，已要求各部會的時事...

政院拍板普發現金預算 民眾黨團酸政院：卓非今是

行政院會今天將通過韌性特別預算案，財政部預估最快10月下旬開始領取。民眾黨立法院黨團批評，大罷免前，民進黨說普發現金等同...

李洋行政院會初登板 運動部施政將兼顧學生運動員學業與訓練

運動部9月9日揭牌，首年預算達214.32億元，首任部長李洋今赴行政院會報告未來施政要點，提出落實全民運動、整合競技運動...

賴清德出席全國義民祭 強調民進黨以行動重視客家鄉親

「義魄千秋－2025全國義民祭」今年在新埔褒忠亭義民廟舉辦，今年適逢建廟237年，吸引大批信徒前來，今天舉行義民爺祭祀大...

