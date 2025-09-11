賴清德出席全國義民祭 強調民進黨以行動重視客家鄉親

「義魄千秋－2025全國義民祭」今年在新埔褒忠亭義民廟舉辦，今年適逢建廟237年，吸引大批信徒前來，今天舉行義民爺祭祀大典，賴清德總統前來參加，他致詞時表示，民進黨很重視客家鄉親，他今天用具體的行動來表達對客家鄉親的支持。

賴清德致詞時表示，民進黨很重視客家鄉親，也感謝客家鄉親在不同崗位上，為國家奉獻心力，促進社會持續進步。

他舉例從陳水扁總統、蔡英文總統到他，都不遺餘力推動客家政策，包含陳水扁總統時期有客家電視台、桐花季等，持續推動各項建設。蔡英文總統時期有浪漫台三線、369幸福客家庄，持續推動客家產業，尤其是在蔡英文任內，他和徐國勇在行政院負責修法，讓客語成為國家語言，這都已經實現。

賴清德表示，他上任之前，競選期間與客家各界座談，請教後續當選他能為客家鄉親做的事情，後來匯聚成客家6支箭，包含公共客家：客家傳統要擴充到全台，用手機、電腦可學習客家話，飲食客家：有21類客家美食在台灣銷售。創業客家：讓客家年輕人返鄉創業，政府補助創業基金等。

對於客家的精神，新竹縣長楊文科致詞也說，忠孝節義與晴耕雨讀的精神，發揚客家文化並傳承下去，上周義民文化祭看見小朋友讀祭禱文，這是用客語來讀，表示縣府不斷推動客家話的成果，未來不只推動客家話、閩南話和原民話，縣府也一視同仁推動新住民的語言，甚至提高其獎金，事實上，竹縣的族群融合，竹縣客家人更明白團結支持國家的重要性，一起面對未來。

今天舉行義民爺祭祀大典、交接爐主及普渡宴客、客家戲等傳統活動。褒忠亭董事長林光華表示，義民祭選在7月20日，有別於7月半的普渡，早上在此進行拜祖先儀式，午時之後才對外普渡孤魂，這意義很重大，也感謝賴清德總統和各界貴賓蒞臨。 賴清德總統向現場的鄉親打招呼致意，民眾熱烈鼓掌。記者季相儒／攝影 賴清德總統致詞時表示，民進黨很重視客家鄉親，也感謝客家鄉親在不同崗位上，為國家奉獻心力，促進社會持續進步。記者季相儒／攝影 「義魄千秋－2025全國義民祭」今年在新埔褒忠亭義民廟舉辦，今年適逢建廟237年，吸引大批信徒前來。記者季相儒／攝影 賴清德總統今天早上參加義民祭，會前接受媒體聯訪，回應財劃法的議題。記者季相儒／攝影

