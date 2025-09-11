國民黨青年訪日自民黨青年局 聚焦能源政策社群經營

國民黨「青年乘風計畫」代表團昨天拜會日本自民黨青年局，會談圍繞能源政策、青年參政、移工等議題。自民黨青年局長中曾根康隆說，台日皆不具充足的能源供給，尋找下個世代的核能技術至關重要，這是日本政府重要的能源目標。

國民黨9日組團帶領青年赴日本訪問，今天透過新聞稿表示，國民黨「青年乘風計畫」代表團拜會日本自由民主黨青年局，由自由民主黨青年局長、眾議員中曾根康隆，國際部長、眾議員平沼正二郎，國際部副部長、眾議員福田薰，國際部副部長、眾議員根本拓等人出席。

中曾根康隆致詞表示，自民黨與國民黨擁有悠久的歷史情誼，期盼未來能持續深化下一代的連結。看到許多青年到訪令他驚艷，希望討論民生政策，也藉機會學習國民黨的媒體傳播經驗。

國民黨發言人楊智伃說，台灣年輕人使用使用社群平台討論政策的頻率非常高，國民黨經常透過社群與年輕世代溝通。她也詢問自民黨青年局，如何積極透過社群媒體進行政策討論，及選區經營等議題。

福田薰表示，自民黨青年局經常舉辦會面的交流活動，也剛開始透過社群媒體，分析青年族群關心的議題。今年7月的參議院選舉以及去年10月的眾議院選舉，自民黨釋出更多動畫和影片，仍有必要進一步拓展短影片和直播能力，希望和國民黨交流。

楊智伃問到，國民黨面臨黨主席選舉，自民黨也同樣面臨總裁選舉，自民黨認為未來的政黨領導人該具備什麼特質，以符合日本未來政策及民意走向。

福田薰回應，日本年輕人認為物價上漲、薪水停滯的問題非常嚴重，同時國家也面臨美國關稅衝擊，未來總裁除關注民生外，更應該具備穩健、重視青年的特質，因應日本未來10至15年的發展。

關於能源政策的討論，國民黨發言人鄧凱勛詢問，自民黨作為執政黨的角色，如何看待核能作為穩定的電力選擇，日本對於能源發展的應對策略。根本拓回應，他來自福島縣，深知核能安全的重要性，同時也應考量發電成本高漲對物價的衝擊，以及能源安全的保障。

中曾根康隆表示，自民黨最新的「第七次能源計畫法案」，正面選擇核能作為發電選項，他強調，這是兼顧國安、電價、產業的思考，日本與台灣皆不具有充足的能源供給，因此同步尋找下個世代的核能技術至關重要，這是日本政府重要的能源目標。

