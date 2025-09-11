俄無人機侵波蘭領空 外交部籲民主夥伴團結照護
俄羅斯無人機近日侵入波蘭領空遭擊落。外交部今天表示，嚴正關切俄羅斯片面升高歐洲緊張情勢及風險，也呼籲民主夥伴此時應更進一步團結及彼此照護，反對任何以武力或脅迫片面改變現狀的行徑。
北約秘書長呂特（Mark Rutte）昨天針對9日晚間俄羅斯多架無人機侵犯波蘭領空發表聲明表示，北約透過波蘭、荷蘭、義大利、德國多國盟軍，啟動防空系統成功因應前述情勢，並應波蘭政府要求，援引「北大西洋公約」第四條啟動協商機制，譴責俄羅斯不斷升級攻勢的魯莽行為。
外交部發言人蕭光偉今天表示，外交部對俄羅斯片面升高歐洲緊張情勢及風險表達嚴正關切，並呼籲各方自制及避免任何傷害區域和平穩定的行動。
蕭光偉強調，歐洲安全情勢與印太安全息息相關，外交部呼籲民主夥伴在此際必須更進一步團結及彼此照護，共同維護以規則為基礎的國際秩序與全球和平穩定，並反對任何以武力或脅迫片面改變現狀的行徑。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言