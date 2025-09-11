俄無人機侵波蘭領空 外交部籲民主夥伴團結照護

俄羅斯無人機近日侵入波蘭領空遭擊落。外交部今天表示，嚴正關切俄羅斯片面升高歐洲緊張情勢及風險，也呼籲民主夥伴此時應更進一步團結及彼此照護，反對任何以武力或脅迫片面改變現狀的行徑。

北約秘書長呂特（Mark Rutte）昨天針對9日晚間俄羅斯多架無人機侵犯波蘭領空發表聲明表示，北約透過波蘭、荷蘭、義大利、德國多國盟軍，啟動防空系統成功因應前述情勢，並應波蘭政府要求，援引「北大西洋公約」第四條啟動協商機制，譴責俄羅斯不斷升級攻勢的魯莽行為。

外交部發言人蕭光偉今天表示，外交部對俄羅斯片面升高歐洲緊張情勢及風險表達嚴正關切，並呼籲各方自制及避免任何傷害區域和平穩定的行動。

蕭光偉強調，歐洲安全情勢與印太安全息息相關，外交部呼籲民主夥伴在此際必須更進一步團結及彼此照護，共同維護以規則為基礎的國際秩序與全球和平穩定，並反對任何以武力或脅迫片面改變現狀的行徑。

商品推薦