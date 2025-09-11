政院邀地方討論財劃法 侯友宜：先提分配原則才能聚焦

修正後的財劃法出現分配公式爭議，行政院規畫本周六邀請縣市政府首長開會。新北市長侯友宜今天表示，絕對會排開所有行程回應中央善意，但事前應要先把分配原則提出，就能聚焦討論，然後攜手向前。

修正後的財劃法出現分配公式爭議，藍白執政16縣市首長昨發布聯合聲明，要求保障地方分配只增不減，行政院則回應未來將邀縣市首長討論。

侯友宜今天表示，財劃法已經討論很久，那次中央是善意回應地方並積極溝通，這是人民所期待的，希望財劃法能公開透明分配，這樣對地方治理、中央推動國家發展事務，能夠創造雙贏。

侯友宜說，他一定會排開所有的行程積極回應中央的善意，但他希望在周六開會前，中央應把水平分配公式問題能提出來，周六討論上就會有聚焦討論，討論後「我們就攜手共同往前」。